Trump, Putin ile Görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayarlayabildiğimiz en kısa sürede görüşeceğim. Bence bunu yapmamızın zamanı geldi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bulunan Qasr al-Watan Başkanlık Sarayında düzenlenen iş forumuna katıldı. Trump, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Sultan el-Cabir ile Exxon Mobil Corp. ve Occidental petrol şirketlerinden yetkililerinin sunumunu dinledi. El-Cabir daha sonra Trump'a içinde bir damla petrol bulunan bir hatıra hediye etti. Trump esprili dille, "Bu, gezegendeki en kaliteli petrol. Bana sadece bir damla verdiler, bu yüzden heyecanlanmıyorum" ifadesini kullandı.

"BAE ile anlaşma milyarlarca dolarlık iş sağlayacak"

Trump iş forumunda yaptığı konuşmada, " Suudi Arabistan, BAE ve Katar'a gelmek benim için çok önemliydi. Çünkü her şeyden önce kişisel ilişkiler söz konusuydu" dedi. ABD'nin Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile "büyük dostlukları" olduğunu söyleyen Trump, selefi Joe Biden yönetimini hedef alarak, "ABD son 4 yıldır BAE'de yok" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, BAE'nin ABD'ye yaptığı 1.4 milyar dolarlık yatırım sözünde de büyük ilerleme sağlandığını söyledi. Trump, ABD ile BAE'nin, BAE'nin ABD'li şirketlerden dünyanın en gelişmiş yapay zeka yarı iletkenlerinden bazılarını satın alması için "bir yol oluşturma konusunda anlaştıklarını" söyledi. Trump, "Bu, milyarlarca dolarlık iş sağlayacak ve BAE'nin yapay zeka alanında gerçekten önemli bir oyuncu olma planlarını hızlandıracak" şeklinde konuştu.

"Çin ve İngiltere ile ticaret anlaşmaları yaptık"

Trump ayrıca İngiltere ve Çin ile ticaret anlaşmalarına vardığını belirterek, "Çin anlaşması üzerinde çalışma devam ediyor. Çin bunu çok istiyordu" dedi. ABD yetkililerin yakında ülkelere ticaret anlaşmaları için mektup göndereceğini belirten Trump, "Esasen diğer ülkelere ABD'de iş yapmak için ne kadar ödeme yapacaklarını söyleyeceğiz" dedi.

"Ayarlayabildiğiniz en kısa zamanda Putin ile görüşeceğim"

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, kendisi Türkiye'de olmadığı için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Türkiye'deki Ukrayna görüşmelerine gitmek istemediğini tekrarladı. Trump, Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik, "Bunu başaracağız. Ortalama olarak her hafta 5 bin genç öldürülüyor. Başaracağız" dedi. Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayarlayabildiğimiz en kısa sürede görüşeceğim. Bence bunu yapmamızın zamanı geldi. Aslında buradan ayrılıp gidecektim" ifadelerini kullandı. Kızı Tiffany Trump'ın ilk çocuğunu dünyaya getirdiğini belirten Trump, "Güzel torunumu görmek istiyorum" dedi. Trump, Orta Doğu'ya "inanılmaz" bir gezi yaptığını, ancak "eve dönme zamanının geldiğini" söyledi.

" Gazze'de birçok insan açlıktan ölüyor"

Trump, "iki veya üç hafta içinde dünyanın çok daha güvenli bir yer" olabileceğini ifade etti. Trump, "Dünyayı iki veya üç hafta içinde çok daha güvenli bir yer haline getirebileceğimizi düşünüyorum. Gazze'ye bakıyoruz, bunu halletmemiz gerekiyor. Birçok insan açlık çekiyor. Çok fazla kötü şey oluyor" şeklinde konuştu.

"İran nükleer sorunu bir şekilde çözülecek"

Trump ayrıca, İran'ın nükleer programı konusundaki anlaşmazlığın çözümünün bir şekilde çözüleceğini belirtti. Çözümün güzel bir şekilde bir anlaşma yoluyla ya da aksi yönde askeri eylemle çözülebileceğini ima eden Trump, "Onlarla görüşüyoruz, çok yol kat ettiklerini düşünüyorum" şeklinde konuştu. - ABU DABİ