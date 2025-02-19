Trump, Putin ile Görüşme İhtimalini Belirtti - Son Dakika
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Politika

Trump, Putin ile Görüşme İhtimalini Belirtti

Trump, Putin ile Görüşme İhtimalini Belirtti

Donald Trump, Putin ile bu ay görüşebileceğini açıkladı ve Ukrayna konusundaki endişelerini dile getirdi.

19.02.2025 10:52
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu ay içinde görüşebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirmesi beklenen görüşmenin bu ay içinde yapılabileceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD ile Rusya arasında Suudi Arabistan'da yapılan görüşmelere Ukrayna'nın dahil edilmemesine tepki vermesine ilişkin konuşan Trump, "Burada bir koltukları olmadığı için üzgün olduklarını duyuyorum, aslında 3 yıldır ve bundan çok daha önce bir koltukları vardı. Bu çok kolay bir şekilde halledilebilirdi. Asla bu savaşa başlamamalıydın. Bir anlaşma yapabilirdin. Ben, Ukrayna için bir anlaşma yapabilirdim. Bu onlara neredeyse tüm topraklarını, her şeyi verirdi ve hiçbir insan öldürülmezdi, hiçbir şehir yıkılmazdı" dedi.

Trump Riyad'daki toplantıdan sonra savaşı bitirme konusunda "çok daha emin" olduğunu ifade ederek, "Rusya bir şeyler yapmak istiyor. Vahşi barbarlığı durdurmak istiyor" şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Ukrayna'daki savaşı görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti. Rubio görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında, Trump-Putin zirvesi için henüz bir tarih belirlemediğini ifade etmişti. - FLORIDA

Kaynak: İHA

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