Trump: Putin'le İlişkilerim Bitmedi - Son Dakika
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Politika

Trump: Putin'le İlişkilerim Bitmedi

Trump: Putin\'le İlişkilerim Bitmedi
15.07.2025 11:26
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Trump, Putin'e hayal kırıklığı yaşadığını belirtip Ukrayna ile ateşkes sağlama çabalarını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada, "(Putin'e) Ona olan hayal kırıklığım büyük ama onunla işim bitmedi. Dört kez anlaşmaya vardığımızı düşündüm ama o gitti Kiev'de bir bakım evine ya da başka bir yere saldırdı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye özel röportaj verdi. Trump, Rusya ile ilişkiler, Ukrayna'ya silah gönderimi, başkan adayı olduğu dönemde uğradığı suikast girişimi dahil birçok konu hakkında konuştu. Telefon aracılığıyla verdiği röportajda Trump, Rusya ile dört kez bir ateşkes anlaşması yapmanın eşiğinde olduklarını düşündüğünü belirtti. İngiliz gazetecinin "Putin'le işiniz bitti mi" sorusunu yanıtlayan ABD başkanı, "Hayır bitmedi. Ona olan hayal kırıklığım büyük ama onunla işim bitmedi. Ama hayal kırıklığına uğradım. Dört kez anlaşmaya vardığımızı düşündüm ama o gitti Kiev'de bir bakım evine ya da başka bir yere saldırdı. Ben de 'Bu da neyin nesi' dedim" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenip güvenmediği hakkında soruya Trump, "Neredeyse hiç kimseye güvenmiyorum" dedi.

İngiliz gazetecinin "Güvenmediğiniz biriyle nasıl anlaşacaksınız" sorusuna ise ABD başkanı, "Mesele bu değil. Bunun yapılmamış olması beni hayal kırıklığına uğrattı" şeklinde cevap verdi.

"NATO'yu destekliyorum"

Ukrayna'ya silah gönderme planlarını açıklamasında ve 50 gün içinde bir ateşkes anlaşması sağlanmazsa Rusya'ya ağır vergiler uygulama uyarısında bulunmasından birkaç saat sonra Oval Ofis'ten yapılan röportajda ABD Başkanı Trump, NATO'yu desteklediğini ifade ederek, ittifakın ortak savunma ilkesine olan bağlılığını teyit etti. Suikast girişiminin kendisini değiştirip değiştirmediğine ilişkin konuşan Donald Trump, bu konuyu mümkün olduğunca az düşünmeye çalıştığını söyleyerek, "Değiştirip değiştirmediğini düşünmeyi, üzerinde durmayı sevmiyorum. Hayat değiştiren olabilir" şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in "kan dökülmesini durdurmaya" nasıl ikna edeceği sorusuna Trump, "Üzerinde çalışıyoruz. Harika bir konuşmamız olacak. Ona diyeceğim ki: 'Güzel, sanırım işi bitirmeye yakınız,' sonra da gidip Kiev'de bir binayı yıkacak" ifadelerini kullandı.

" Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerin liderler, kararlarıma saygı duyuyor"

NATO'yu hala "modası geçmiş" olarak görüp görmediğine ilişkin Trump, "Hayır. Bence NATO artık bunun tam tersi oluyor. Çünkü ittifak kendi faturalarını ödüyor" dedi. Kolektif savunmaya hala inandığını vurgulayan Donald Trump, bunun küçük ülkelerin kendilerini daha büyük ülkelere karşı savunabilmesi anlamına geldiğini aktardı. Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerin liderlerinin kendisine ve aldığı kararlara saygı duyduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, bunun kısmen başkanlığa iki kez seçilmenin "çok yetenek gerektirdiğine" inanmalarından kaynaklandığını söyledi.

Dünya liderlerinin zaman zaman "açıkça yağcılık" yapıp yapmadıkları sorusuna Trump, onların sadece "nazik olmaya çalıştıklarını" düşündüğünü aktardı. Birleşik Krallık'ın dünyadaki geleceğine ilişkin de konuşan Trump, "Harika bir yer, biliyorsunuz orada mülküm var" ifadelerini kullandı.

"Birleşik Krallık ziyaretini sabırsızlıkla bekliyorum"

Brexit konusuna değinen ABD başkanı, "Biraz dağınık oldu ama bence işler düzeliyor" şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı liberal olmasına rağmen "çok sevdiğini" söyleyen Donald Trump, Birleşik Krallık-ABD ticaret anlaşmasını övdü. Eylül ayında yapacağı Birleşik Krallık ziyaretini sabırsızlıkla beklediğini belirten Trump, ziyaret sırasında ne başarmak istediği sorusuna, "İyi vakit geçirmek ve Kral Charles'a saygı göstermek, çünkü o harika bir beyefendi" dedi. - LONDRA

Kaynak: İHA

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