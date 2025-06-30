Trump, İran'a yaptırımları kaldırma şartını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Trump, İran'a yaptırımları kaldırma şartını açıkladı

Trump, İran\'a yaptırımları kaldırma şartını açıkladı
30.06.2025 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ''barışçıl davranması'' halinde ekonomik yaptırımların kaldırılabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasında yaşanan çatışmaya ilişkin ABD basınına konuştu.

Trump, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalarda her iki tarafın da çok yorulduğunu ve ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği hava saldırılarının başarıyla sonuçlandığını söyledi. İran'ın saldırılardan önce zenginleştirilmiş uranyumu başka yere taşıdığı yönündeki iddiaları reddeden Trump, "Yaşamak için kendileri dışında hiçbir şeyi başka bir yere taşımadılar. Bizim yaptığımızın aslında yapılabilir olacağını da düşünmüyorlardı" ifadelerini kullandı.

"BARIŞCIL OLURLARSA YAPTIRIMLARI KALDIRIRIM"

İran'a yaptırımların devam ettiğini anımsatan Trump, ateşkesten sonra Çin'in İran'dan petrol alabileceğini kaydettiği açıklamasıyla ilgili, "Hayır, ben öyle demedim. Yaptırımlar hala yürürlükte ama eğer üzerlerine düşeni yaparlarsa, barışçıl olurlarsa ve bizimle iş birliği yaparlarsa, artık daha fazla zarar vermeyeceklerse, o zaman yaptırımları kaldırırım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Ekonomi, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump, İran'a yaptırımları kaldırma şartını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yunus Yeniay:
    EY ABD seninde sonun yakın 20 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Iran petrol ulkesi halkinin yuzde 30 fakir 11 1 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    İran'a, Rehberimiz Seyyid Ali Hamenei'e SELAM DİRENİŞE DEVAM.. İRAN büyük şeytan abd, siyonist İsrail'in kimyasını fena bozmuş... 5 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem oluyor zannedip dışarı fırladılar, gerçek başka çıktı Deprem oluyor zannedip dışarı fırladılar, gerçek başka çıktı
Yavaş’tan “Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem“ dediği iddiasına yalanlama Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem" dediği iddiasına yalanlama
Torununun canını kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybetti Torununun canını kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybetti
Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor
Diyarbakır’da ’kız kaçırma’ kavgası 1 ölü, 3 gözaltı Diyarbakır'da 'kız kaçırma' kavgası; 1 ölü, 3 gözaltı
Türkiye yanıyor Alevler bu kez İzmir’den yükseldi Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi
Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sürpriz misafir Uçak pisti pas geçti Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sürpriz misafir! Uçak pisti pas geçti
Gizli duruşma sonrası Netanyahu’nun bu haftaki duruşmaları ertelendi Gizli duruşma sonrası Netanyahu'nun bu haftaki duruşmaları ertelendi
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu

09:54
Gram altındaki sert düşüş sonrası yeni tahmin
Gram altındaki sert düşüş sonrası yeni tahmin
09:08
Seferihisar’da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü
Seferihisar'da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü
19:47
İstanbul’da orman yangını Aydos’tan alevler yükseldi
İstanbul'da orman yangını! Aydos'tan alevler yükseldi
19:25
Isparta’da köylüyü isyan ettiren su projesi Bastonlarıyla barikatları aştılar
Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar
19:20
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
19:12
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
18:39
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi Bakandan sert yanıt
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi! Bakandan sert yanıt
18:27
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
18:16
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu
Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
18:09
99. Gazi Koşusu’nu jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı “Cutha“ kazandı
99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" kazandı
17:25
İran, BM’den İsrail ve ABD’nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
İran, BM'den İsrail ve ABD'nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
17:22
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu
17:08
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
15:48
Gizli duruşma sonrası Netanyahu’nun bu haftaki duruşmaları ertelendi
Gizli duruşma sonrası Netanyahu'nun bu haftaki duruşmaları ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 11:27:11. #7.12#
SON DAKİKA: Trump, İran'a yaptırımları kaldırma şartını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.