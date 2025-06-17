Trump'tan Tahran'a Tahliye Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, "Herkes, Tahran'ı acilen tahliye etmeli" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden bir açıklama yayınlayarak İran'ın başkenti Tahran'ın tahliye edilmesi çağrısında bulundu. Açıklamasında Trump, "İran'ın anlaşmaya imza atması gerekiyordu. Onlara imzalamalarını söyledim. Çok yazık oldu ve birçok insan kaybedildi. Açıkça söyledim, İran nükleer silah sahibi olamaz. Bunu defalarca söyledim! Herkes, Tahran'ı acilen tahliye etmeli" diye yazdı.

Tahran'da patlamalar duyuluyor

Diğer yandan İran medyası, başkent Tahran'da bir dizi patlama duyulduğunu aktardı. - WASHINGTON