TSK'dan Aden Körfezi'ne 1 Yıl Daha - Son Dakika
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Politika

TSK'dan Aden Körfezi'ne 1 Yıl Daha

TBMM, TSK deniz unsurlarının görev süresini 1 yıl uzatmayı görüşecek. Uluslararası anlaşmalar da ele alınacak.

03.02.2025 12:33
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TBMM, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşecek.

TBMM Genel Kurulu, bu hafta ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2025'ten itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşecek. Tezkerenin ardından Azerbaycan, Pakistan ve Türkmenistan ile yapılan uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun tekliflerini görüşecek olan Genel Kurul, ilk 10 maddesi kabul edilen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

Komisyon gündemi

İhtisas ve araştırma komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak. Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri dinlenecek. Dilekçe Komisyonu ve Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonunda ise Ticaret Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı yetkilileri sunum yapacak.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yetkilileri milletvekillerine bilgi verecek. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Erzurum ve Erzincan Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporlarını görüşecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleşecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TSK'dan Aden Körfezi'ne 1 Yıl Daha - Son Dakika

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