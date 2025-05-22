TSK'dan İhraç Yetkisi Torba Kanundan Çıkarıldı

Cumhurbaşkanına Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapan teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi veren düzenleme, torba kanun teklifinden çıkarıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 35 maddelik, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Teğmen rütbesinden albay rütbesine kadar olan rütbedeki subayların Cumhurbaşkanı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarılmasına dair hüküm teklif metininden çıkarıldı. Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı teğmen rütbesinden albay rütbesine kadar olan personelin yetersizlik sebebiyle Cumhurbaşkanınca çıkarılma hükmü torba kanun teklifinden çıkarıldı. - ANKARA