TSK Deniz Unsurlarının Aden Körfezi ve Somali Görev Süresi Uzatıldı

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi•
TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasularındaki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'nde görev yapmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi. Tezkereye göre deniz unsurları 1 yıl daha Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi'nde görev yapacak. - ANKARA
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