Tüfenkci: "Türkiye'nin neresinden baksanız AK Parti'nin eserlerini görürsünüz" - Son Dakika
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Tüfenkci: "Türkiye'nin neresinden baksanız AK Parti'nin eserlerini görürsünüz"

28.05.2022 12:25
Tüfenkci: "Türkiye'nin neresinden baksanız AK Parti'nin eserlerini görürsünüz"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci bir ziyarette yaptığı açıklamada AK Parti'nin 20 yıldır hizmet ürettiğini belirterek, "Türkiye'nin neresinden baksanız AK Parti'nin eserlerini görürsünüz" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci bir ziyarette yaptığı açıklamada AK Parti'nin 20 yıldır hizmet ürettiğini belirterek, " Türkiye'nin neresinden baksanız AK Parti'nin eserlerini görürsünüz" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya'nın Darende ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette konuşan Tüfenkci, Ak Parti iktidarlarının hizmetlerini anlattı. Tüfenkci, AK Parti'nin kurulduğundan bu yana hizmet ürettiğini ifade ederek, "20 yıllık iktidarımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi her alanda 3,5-4 kat büyüttük. Türkiye'ye neresinden bakarsanız bakın, sağında da solunda da baksanız, kuzeyinden de güneyinden de baksanız AK Parti'nin eserlerini görürsünüz. Aynı şekilde Malatya'mızda da AK Parti'nin hizmetini görürsünüz. Darende'de görürsünüz. Biz hayat devam ettiği sürece sorunların olacağını biliyoruz ve inanıyoruz ama bu sorunların çözümünün de yine AK Parti'de ve siyasette olduğunu da biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Türkiye'nin dünyadaki sahiplik konumunu sürdürebilmesi ve bu alanda Türkiye'nin bir Suriye bir Ukrayna bir Irak olmaması adına verdiği mücadeleyi de sizler biliyorsunuz. Terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Malatya'da da bir şehidimiz var. Cenabı Allah rahmet eylesin. Bütün Türkiye'de şehitler veriyoruz, ne için veriyoruz bu vatan için veriyoruz. Bu vatan, bu bayrak, bu ezan dinmesin, dalgalansın diye veriyoruz. Dolayısıyla sorunlar olacak ve biz o sorunları çözeceğiz inşallah. Biz bugün sizleri dinlemeye geldik sizler sorunlarınızı bizlere ileteceksiniz bizler de çözüm noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Tüfenkci: Türkiye'nin neresinden baksanız AK Parti'nin eserlerini görürsünüz
Tüfenkci: Türkiye'nin neresinden baksanız AK Parti'nin eserlerini görürsünüz
Tüfenkci: Türkiye'nin neresinden baksanız AK Parti'nin eserlerini görürsünüz

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Kaynak: İHA

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