ABB Başkan Adayı Altınok'tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi - Son Dakika
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Politika

ABB Başkan Adayı Altınok'tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi

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Turgut Altınok, Keçiören Seçim Ofisi açılışında yaptığı konuşmada Mansur Yavaş'ı eleştirerek, Keçiören'de dikili ağaç olmadığını söyledi. Altınok, yapacakları projelerle Keçiören'in sorunlarını çözeceklerini ve hizmetlerini sunacaklarını belirtti. Ayrıca, su fiyatlarında indirim yapacaklarını, emekli vatandaşlara ücretsiz ulaşım sağlayacaklarını ve çeşitli destekler sunacaklarını ifade etti.

16.03.2024 18:54  Güncelleme: 19:25
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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören'deki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Altınok burada yaptığı konuşmada, "31 Mart'tan sonra su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız. Emekli vatandaşlara dolmuş dahil ulaşımı ücretsiz yapacağız. Üniversite öğrencilerimize de 31 Mart'tan sonra ulaşım ücretsiz olacak." dedi.

"EMEKLİLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK"

Altınok, su fiyatlarına değinerek, "'Suyu ucuzlatacağım' derken Türkiye'nin en pahalı suyunu Ankara tüketiyor. 31 Mart'tan sonra su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız. 31 Mart'tan sonra ilk belediye meclisinde alacağımız kararla emekli vatandaşlarımıza ulaşımı ücretsiz yapacağız. İsterseniz dolmuşlara bineceksiniz, isterseniz özel halk otobüsüne, isterseniz metroya, isterseniz belediye otobüslerine hangisine binerseniz binin saat mevhumu yok. Her saat sınırsız. Ulaşım, emeklilerimize ücretsiz olacak.

Büyükşehir'in bin lira verdiği emeklilere 5 bin lira vereceğiz. 15 Nisan'da hesaplarda. '400 lira et parası' diyor, 2500 liraya çıkaracağız. İsteyen etini alsın, isteyen sütünü alsın, isteyen çocuğuna çikolata alsın, isteyen buradaki mağazalarımızdan ayakkabı alsın, bot alsın. Ne ihtiyacı varsa onu alsın. Doğal gaz desteğini de 100 liradan 500 liraya çıkaracağız. Üniversite öğrencilerimize de 31 Mart'tan sonra ulaşım ücretsiz olacak. Elektrikli otobüsler alacağız. EGO'nun giderlerini üçte bire düşüreceğiz. İnanın belediye zarar etmeyecek, kar edecek" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Altınok'tan 'Emeklilere ücretsiz ulaşım' vaadi

"ANKARA'YI SEÇİMDEN SEÇİME HATIRLIYOR"

Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Kuşcağız Mahallesi'nde Keçiören Seçim Ofisi açılışına katıldı. Altınok, Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "Keçiören'de, Kuşcağız'da var mı dikili ağacı? Yavaş'ın dikili ağacı yok. Her sokağında Altınok'un eseri var. Gecekonduydu Kuşcağız biliyorsunuz. İnşallah 18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin 109'uncu yıl dönümünde Atatürk Cumhuriyet Kulesi'ni açacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da gelecek. Muhteşem bir eseri hizmete açıyoruz. 'İştir kişinin aynası lafa bakılmaz' diyor Ziya Paşa. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Tabii bir taraftan da Keçiören'e abadı ihya edeceğiz.

Bir taraftan da Ankara'nın ulaşım problemi var. Otobüslere binebiliyor muyuz? Binsek bile balık istifi gibi mi? Trafik problemi var mı? Kanalizasyon problemi var mı? Altyapı problemi var mı? Ankara'nın en önemli meselelerinden bir tanesi kanal problemi. Kanal medeniyettir. Olmazsa olmazdır. Ama maalesef, Ankara bu sıkıntıları yaşamaktadır. Ankara ara sıra hatırlanacak bir görev midir? Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'yı ara sıra hatırlıyor, seçimden seçime hatırlıyor. 5 yıldır gelmemiş, şimdi 5 yıl sonra buralara geliyor. Eserin yok, hizmetin yok. Verdiğin sözleri yerine getirmemişsin. İnsan gelirken bir yüzle gelir. Der ki '100 tane söz verdim; ama 30 tanesini yaptım.' Az laf çok işti değil mi? İşi yok ki lafı olsun" dedi.


ABB Başkan Adayı Altınok\'tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi
Kaynak: DHA

Turgut Altınok, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABB Başkan Adayı Altınok'tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi - Son Dakika

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