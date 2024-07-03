Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Meclis toplantısında 1 ek gündem maddesiyle birlikte toplam 8 madde görüşülüp karara bağlandı.

03.07.2024 13:09  Güncelleme: 13:11
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Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Meclis toplantısında 1 ek gündem maddesiyle birlikte toplam 8 madde görüşülüp karara bağlandı.

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın konuşmasıyla başladı. Başkan Çetin Akın konuşmasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Madımak, Başbağlar, Srebrenitsa Katliamları, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne yer verdi. Başkan Çetin Akın ayrıca basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Başkan Çetin Akın konuşmasında son dönemde yaşanan sıcak havalarla birlikte artan orman yangınları riskine karşı vatandaşları şu sözlerle uyardı: "Ülkemizin birçok bölgesinde peş peşe gelen yangın haberleri hepimizi kaygılandırıyor ve derinden üzüyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu anlamda tüm hemşehrilerimi yangına karşı olabildiğince titiz davranmaya davet etmek istiyorum. Son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının birçoğu da maalesef beşeri hatalardan kaynaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, arazilerde ve özel mülkiyetlerinde kesinlikle ateşten uzak durmasını, ayrıca bahçe ve tarla temizliği amacıyla anız yakılması ve piknik esnasında ateş yakılması gibi yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesini rica ediyorum. Bu çağrıyı bilhassa sizlere yapmak istemememin sebebi tekrardan milli servetlerimiz yanmasın, hiçbir cana zarar gelmesin istiyoruz. Lütfen çok dikkatli olalım."

Başkan Çetin Akın konuşmasında, Muharrem Ayı vesilesiyle edilecek bütün dua ve ibadetlerin kabul olmasını da diledi.

Temmuz Ayı Meclis Toplantısının gündeminde yer alan 7 madde ise oy birliği ile kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gündemin sekizinci ve son maddesi olan dilek temenniler bölümünün ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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