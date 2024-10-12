Türkiye-Çin İlişkileri Taraflarını Bir Araya Getirdi

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı ve Zhi Gong Partisi Merkez Komitesi Başkanı Jiang Zuojun başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyarette, Türkiye ile Çin arasındaki ikili ilişkiler, ticaret ve yatırımlar dahil olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüşmelerde bulunulduğunu bildirdi.

Görüşmede, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin de yer aldı.