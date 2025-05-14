Türkiye'den Libya'ya Ateşkes Çağrısı

Dışişleri Bakanlığından, Libya'nın başkenti Trablus'ta yaşanan olaylarla ilgili yapılan açıklamada, "Taraflara, zaman kaybetmeksizin tam ve kalıcı ateşkes sağlanması ve anlaşmazlıkların çözümü yolunda diyaloğa girilmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Libya'nın başkenti Trablus ve mücavirindeki tırmanmayı yakından takip ediyoruz. Taraflara, zaman kaybetmeksizin tam ve kalıcı ateşkes sağlanması ve anlaşmazlıkların çözümü yolunda diyaloğa girilmesi çağrısında bulunuyoruz. Türkiye, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümü teminen üzerine düşeni yapmaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA