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Dışişleri: Etiyopya'da olağanüstü halin kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

Dışişleri: Etiyopya'da olağanüstü halin kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

16.02.2022 09:26
Dışişleri: Etiyopya'da olağanüstü halin kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Etiyopya'da kasım ayında ilan edilen olağanüstü halin kaldırılmasına ilişkin kararın dün Etiyopya Meclisi'nce onaylanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Etiyopya'da kasım ayında ilan edilen olağanüstü halin kaldırılmasına ilişkin kararın dün Etiyopya Meclisi'nce onaylanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Etiyopya'da geçtiğimiz Kasım ayında ilan edilen olağanüstü halin kaldırılmasına ilişkin kararın dün Etiyopya Meclisi tarafından onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu kararı, ülkede huzur ve istikrarın sağlanması yönünde atılmış doğru bir adım olarak görüyoruz. Etiyopya'daki tüm kesimlerle köklü ilişkilere sahip Türkiye, Etiyopya'nın hak ettiği toplumsal barış ve istikrara kavuşmasına yönelik tüm çabalara destek vermeye devam edecektir" denildi.


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Dışişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Etiyopya, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Dışişleri: Etiyopya'da olağanüstü halin kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika


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