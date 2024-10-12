Türkiye\'nin İnovasyon Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Politika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen Türkiye'nin Girişimcileri ve İnovaTim İnovasyon Yarışması'nın ödül törenine katıldı. Törende konuşan Fatih Kacır, "Artık kritik ve stratejik savunma teknolojilerine ulaşmak için el kapısında bekleyen bir Türkiye yok. Aksine kendisine uygulanan örtülü ambargoları nitelikli insan kaynağıyla, uluslararası kalitede üretim, Ar-Ge ve proje yönetimi kabiliyetleriyle yeni yerli ürün, sistem ve alt sistemleri geliştirmek için fırsata dönüştüren bir Türkiye var" dedi.

Türkiye'nin Girişimcileri ve İnovaTim İnovasyon Yarışması'nın ödül töreni Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, genç girişimciler ve ödül alanlar katıldı. Törende dereceye giren genç girişimcilere ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İnovaTİM İnovasyon Yarışması'nda yarınlarımızın mimarı gençlerimiz yapay zeka ve sürdürülebilirlik alanlarında özgün fikirlerinin ürün ve hizmete dönüşme serüveninin heyecanını deneyimlediler. Türkiye'nin Girişimcileri Yarışması'yla da Anadolu'nun dört bir yanından başarılı girişimcilerimizin bugüne kadar ülkemizin kalkınması için döktükleri alın ve akıl terlerini ödüllendiriyoruz. Atalarımız, 'Marifet iltifata tabidir, iltifatsız meta zayidir' derler. Bu bağlamda az sonra takdim edeceğimiz ödülleri bir hak teslimi olarak görüyoruz. Aynı zamanda bu ödüller Türkiye Yüzyılını inovasyon yüzyılı haline getirme hedefimiz doğrultusunda bizimle ilerlemeye kararlı gençlerimizin gayretlerinin tescili niteliğindedir" dedi.

'TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜN HIZLI ESTİĞİ BİR DÖNEMDEYİZ'

Fatih Kacır, "Teknolojik dönüşüm rüzgarının tarihte hiç olmadığı kadar hızlı ve kuvvetli estiği bir dönemdeyiz. Geleneksel iş modelleri ve süreçlerin yenilikçi teknolojilerle süratle dönüştüğü; eş zamanlı olarak da bu teknolojileri odağına alan inovatif girişimlerin kısa sürede büyüyüp köklü firmaları yerinden ettiği bir döneme hep birlikte şahitlik ediyoruz. Teknoloji odaklı ürün ve hizmetler sunma kabiliyetinin, sürdürülebilir başarı ve rekabet avantajını belirlediği bu yeni dönemde iş dünyası için inovasyon, dijitalleşme ve Ar-Ge'ye yatırım yapmak artık bir tercih değil zorunluluktur" diye konuştu.

'TEKNOPARK SAYIISNI 2'DEN 104'E ÇIKARDIK'

Teknopark sayılarını 2'den 104'e çıkardıklarını söyleyen Fatih Kacır, "Ortaya çıkan bu tabloda Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerin salt müşterisi ve Pazar yeri olarak gören yaklaşımı asla kabul etmiyoruz. Teknoloji girişimciliğinin, Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin her alanında yazacağımız yeni başarı hikayelerinin ana aktörü olduğuna inanıyoruz. Genç ve dinamik nüfusumuz, küresel üretim zincirinde sahip olduğumuz rol; Türkiye için teknoloji girişimciliğinin açacağı fırsat pencerelerinin nişanesidir. 208 üniversitemizde ve araştırma altyapılarımızda yüzbinlerce araştırmacımızın geliştirdiği bilgiyi ekonomik değere dönüştürecek olan da teknoloji girişimciliğidir. İşte bu anlayışla, Türkiye'yi teknoloji girişimciliğinde devler ligine ulaştırmayı hedefleyen çok boyutlu politikalar ve girişimcilik ekosistemimizin ihtiyaçlarını adresleyen düzenlemeler ile ülkemizde yeni teknoloji girişimlerinin yeşermesi ve ölçeklenmesi için çalışıyoruz. Son 22 yılda adım adım oluşturduğumuz etkin ve bütüncül Ar-Ge teşvik mekanizmamızın girişimcilik ekosistemimizi taşıdığımız nokta, yüksek teknoloji ve katma değerli üretimde atacağımız yeni hamleler için bizleri cesaretlendiriyor. Teknoparklarımızın sayısını 2'den 104'e çıkardık. Teknoparklarımızı 100 bin Ar-Ge ve tasarım personelinin çalıştığı ve 11 bine yakın teknoloji girişimine ev sahipliği yapan, yapay zekadan siber güvenliğe, finans teknolojilerinden yeşil teknolojilere birçok alanda 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin vizyon projelerinin yürütüldüğü merkezlere dönüştürdük. Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizin sayısı bin 600'ü aştı" şeklinde konuştu.

'TEKNOFEST'LERLE MİLYONLARCA GENCİMİZİ ÜLKEMİZİN TEKNOLOJİ GELİTİRME YOLCULUĞUNA DAHİL ETTİK'

TEKNOFEST'lerle milyonlarca gencimizi teknoloji geliştirme yolculuğuna dahil ettiklerini belirten Kacır, "Tohum ve tohum öncesi aşamasındaki girişimlerin ülkemizde en büyük destekçisi konumundaki TÜBİTAK Bigg programıyla 2 bin 379 teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük ettik. TEKMER'lerimizle, sayıları 100'ü aşan kuluçka merkezleriyle ve hızlandırıcı programlarıyla yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini destekliyoruz. 2018'den bu yana düzenlediğimiz TEKNOFEST'lerle milyonlarca gencimizi ülkemizin teknoloji geliştirme yolculuğuna dahil ettik. Adeta girişim fabrikasına dönüşen TEKNOFEST'lerden her yıl binlerce girişim doğuyor" diye konuştu.

'ORTADOĞU'DAKİ GELİŞMELER TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIĞIN HAYATİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ'

Teknolojik bağımsızlığın hayati olduğunu dile getiren Fatih Kacır, " Orta Doğu'daki son gelişmeler de teknolojik bağımsızlığın hayati oluşunu tüm dünyaya gösterdi. Ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Dijitalleşen dünyada pazar değil, yüksek teknoloji ve katma değer üreten Türkiye'yi inşa yolculuğunda son yıllarda önemli kazanımlar elde etti. Milli Teknoloji Hamlemizin işaret fişeğini yakan savunma sanayimizin milli ve özgün ürünleri bugün savaş paradigmalarını değiştiren ve jeopolitik dengeleri belirleyen unsurlar haline geldi. Artık kritik ve stratejik savunma teknolojilerine ulaşmak için el kapısında bekleyen bir Türkiye yok. Aksine kendisine uygulanan örtülü ambargoları nitelikli insan kaynağıyla, uluslararası kalitede üretim, Ar-Ge ve proje yönetimi kabiliyetleriyle yeni yerli ürün, sistem ve alt sistemleri geliştirmek için fırsata dönüştüren bir Türkiye var. Teknolojide paradigma değişimlerinin teknoloji yarışında geriden başlayan ülkeler için tehdit değil aksine küresel ölçekte iddia sahibi olma yolunda bir fırsat olduğu yaklaşımını benimseyen bir Türkiye var" ifadelerini kullandı.