Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna EYP ile saldırı düzenlenmişti: Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi - Son Dakika
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Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna EYP ile saldırı düzenlenmişti: Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi

14.05.2022 18:36
Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna EYP ile saldırı düzenlenmişti: Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi

12 Mayıs tarihinde Paris'teki Türkiye Başkonsolosluğu'na EYP ile düzenlenen terör saldırısına Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama mesajı geldi. Mesajda, yerleşkelerin güvenliğinin son derece ciddiye alındığını vurguladı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Boulogne-Billancourt'ta bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na 11 Mayıs'ı 12 Mayıs'a başlayan gece yerel saatle 02.00 sularında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı bomba (EYP) ile saldırı düzenlenmiş, başkonsolosluk binasının duvarında ve camlarında hasar meydana gelmişti.

FRANSA'DAN KINAMA GELDİ

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çarşamba gecesi geç saatlerde Türkiye'nin Boulogne-Billancourt'taki Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Konu hızla İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının ilgili birimlerine iletildi ve hükümet, durumu azami dikkatle izlemeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Diplomatik yerleşkelerin güvenliğinin son derece ciddiye alındığı vurgulanan açıklamada, Türk Büyükelçiliği ve Büyükelçilik Konutunun özel koruma tedbirlerinden yaralandığı kaydedildi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Olayda yaralanan olmazken, Paris polisi saldırıda kullanılan patlayıcının türünü tespit etmek ve failleri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Saldırıyı üstlenen olmadı.

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Fransa, Paris, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna EYP ile saldırı düzenlenmişti: Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi - Son Dakika


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