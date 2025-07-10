Türkiye-Rusya-Azerbaycan İlişkileri Üzerine Değerlendirmeler

Rusya Adalet Bakanlığı Uluslararası Suçlar ve Terörle Mücadele Teşkilatı (KGT) Başkanı Hasan Enes Karahan, Erzurum'da katıldığı panelde Türkiye-Rusya- Azerbaycan ilişkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye-Rusya İlişkileri Üzerine Uluslararası Akademik Panel" programına katılan Rusya KGT Başkanı Hasan Enes Karahan, "Azerbaycan ve Kafkasya'nın Türk ve Rus Dünyaları Açısından Taşıdığı Ortak Önemi ve Bu Durumun Ortaya Çıkardığı Bölgesel Güvenlik Tehditleri" başlığında yaptığı değerlendirmelerde, "Şu anda konunun biraz gerisine gitmek gerekirse, aslında Suriye'ye kadar gitmek gerekir. Suriye'deki birkaç yıl önce, yani Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı özel kara harekatından diğer adıyla dünyada artık savaş terimi ile kabul edilen savaşın ardından, tabi bunun bir çok bağlayıcı noktaları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında bölgede en çok bu savaşı tetikleyen ülkeler arasında hiç çekinmeden İsrail olduğunu, burada tüm kalbimde söyleyebilirim. Nitekim İsrail'in bölgede kendini daha çok dev aynasında da görme arzusu. O günlerde Suriye'de Rusya ve Türk ordularının ortak müşterek operasyon yaptığı dönemlerde, Rusya ordusunu dikkatini dağıtarak Ukrayna'da bir kara operasyonun başlatılmasına sebebiyet vermiştir. Tabi düşünüldüğü gibi Rusya'nın Ukrayna'yı fethetme, Ukrayna'daki Doğu Avrupa'yı fethetme gibi bir arzusu da yoktur. Bu açık. Bölgede birçok analiz, birçok uzman 'Rusya bu savaşı başlatmayabilirdi. Neden bu savaşı başlattı? Başlatmadan da işler çözülebilirdi' demesine cevaben, şunu söylemek isterim ki, eğer sizin evlerinizde, bizim evlerinizde yaşadığımız bu topraklarda, benim ailemin yaşadığı bu topraklarda düşman kapımıza gelmiş, camımıza durmadan taş atıp taşıyorsa ve artık bu ciddi bir tehdit anlamına gelmişse, bizim bir sonraki hamlemiz yalnızca o düşmanı oradan bertaraf etmek ve bununla mücadele ederek etkisiz hale getirmek olmalıdır. Bu bir nefsi müdafaadır. Dolayısıyla Rusya'da bölgede bunu yapmıştır. Düşünüldüğü gibi bir Rusya imparatorluğunun doğuşu veya eski Sovyetlerin doğuşu gibi arzuları olduğuna ben şahsen katılmıyorum" dedi.

"MOSSAD ve aynı taktiği uyguluyor"

Yakın geçmişte Türkiye'de birçok operasyonlar yapıldığını hatırlatan Karahan, " Özellikle MOSSAD'a karşı yapılan operasyonlar var. Dünyada eğer bir yabancı ülkede bir dış operasyon, yani bir dış ülkenin istihbarı faaliyetleri eğer basına düşmüşse, bu o ülkeyle olan ilişkilerini kötü olduğu anlamlara gelir. Yani normal şartlarda istihbarı ahlak, bu ajanların yakalandıklarında duyulmaması gerektiğini, basına düşürülmemesi gerektiğini ifade eder. MOSSAD'ta biz bunu böyle yaşamadık. Türkiye bunu en üst perdeden duyurdu ve bütün MOSSAD operasyonlarına, istihbarı faaliyetlerini, Türkiye'deki toprak topraklarımızla çökerttik. Milli İstihbarat Teşkilatının bununla ilgili başarılı takdire şayan. Fakat gel gör ki, aynı operasyonların benzerlerini biz Azerbaycan'da göremedik. Şimdi bu kadar komşu olduğumuz yakın bir bölgede, yani Türkiye'nin içerisinde MMOSSAD kadar varlığını sürdürürken, İsrail bu kadar varlığını sürdürürken yanı başımızdaki Kafkasya'nun kalbinde sağlandığı yerde MMOSSAD yok mudur? Bunu mu demek istiyoruz? Orası MOSSAD'tan temizlenmiş güzel bir bölgedir. Böyle olmadığını biz biliyoruz. Azerbaycan'ın dış temsilciliklerinde, dünyadaki yayılan dış temsilciliklerindeki şu anda İsrail varlığı, yıllar önce FETÖ'nün aynı Türk dış temsilciliklerindeki, dış ülkelerindeki yayıldığı varlıkla eşdeğerdir. Dolayısıyla FETÖ'nün buradaki en başarılı tırnak içinde en başarılı yaptığı hamle, daha önceden Türk teşebbüslerin girmediği, Tür devlet kurumlarının girmediği, elçiliklerin dahi olmadığı bölgelere özellikle Türk topraklarına girerek orada faaliyetlerini başlatmış ve bir süre sonra elçilikleri, Türk Büyükelçiliği orada, yabancı büyükelçiliklere dahil olmak üzere elçiliklerini açmış ve işin sonunda. FETÖ o bölgede elçiliklere dahil mihmanlarlık yapan hale gelmiştir. Yani böyle bir durum var" şeklinde konuştu.

"Rusya'da bir etnik gerilim çıkarılmak isteniyor"

Azerbaycan ve Rusya üzerinden etnik gerilim oluşturulmak istendiğini belirten Rusya Uluslararası Suçlar ve Terörle Mücadele Teşkilatı Başkanı Hasan Enes Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü, "Bu etnik gerilim bir Çerkez üzerinden oluşturulmak istenmiyor. Bir Rus üzerinden oluşturulmak istenmiyor. Bir Amerikalı üzerinden değil, tamamıyla Türk-Rus üzerinden koşturulmak istiyor. Yani hikaye şu. Rusya'yı dışarıdan izole etmek isteyen kolektif batı bunu beceremeyince, Rusya'nın içindeki etnik çatışmayı başlatır hale gelmiştir. Bunu Türkler üzerinden yapmasının en büyük amacı, hayal ettikleri Türkiye-Rusya savaşını başlatmaktır. Ben kendi emsallerime de söylüyorum. Asla böyle bir şey mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla böyle bir şey eğer bir gün yaşansa da bizim neslimiz kendi adına konuşayım. Benim yaşlarımda olan nesil bu savaşı görmeyecektir. Burada yapılmasını gereken, yapılması gereken tek şey bu ilişkilerin sadece arttırılmasıyla yönelik çalışmalar yapmaktır. FETÖ Rusya'ya ilk girdiğinde Moskova'ya girmedi. Fakat FETÖ'nün girdiği yer Tataristan oldu. Azerbaycan'ın kuzeyi oldu, Derbent oldu, Tataristan'ın altındaki Başkurdistan yani bozkurtların olduğu 5 milyonluk Türkün olduğu bölge oldu. FETÖ, Rusya coğrafyasında Türklerin olduğu bölgede ne yapmak istedi? Neden orda okullar açtı, neden Moskova'da değilde ilk açtığı yerler yayıldığı yerler Özbekistan'ın köyleri, Afganistanın Türk bölgeleri, Rusya'nın Türk bölgeleri oldu. Bu çok önemli bir şey. Bunu özellikle bunun düşünülmesini istiyorum. Çünkü bu aynı zamanda bugünkü Rusya ve Azerbaycan arasındaki çatışmanın, etnik yakılan kıvılcımın ki az önce siz anladınız bu kıvılcımı kimin yaktığını. Bunun bir tezahürüdür, çok benzer yanları vardır"

"Amcaoğulları olan Ukraynalı ve Ruslar, savaştırıldı"

Olaylara biraz uzak bir perspektiften bakmak gerektiğini anlatan Karahan, "Amcaoğulları olan Ukraynalı ve Ruslar, savaştırıldıklarını şu an görüyoruz ki, bu iki halk savaştırılıyor. Benim sormak istediğim, sizi düşündürecek soru şudur ki, Azerbaycan halkıyla Türk halkı da 30 yıl sonra böyle bir savaşın eşiğinde olabilir mi? Yani böyle bir savaş bölgemize, böyle bir kanın dökülmesi ne düşünebiliyor musunuz? Bölgemizde böyle bir savaşın yaşanmasını. Bu Ermenistan'la yapıldı. Ermenistan'la bizim kardeşimizdir dediğimde Rusya'da, beni anlamayan Ermeniler olduğu gibi tarih bilen Ermeniler de bana sarılarak teşekkür ediyorlar. Çünkü Ermenistan, Osmanlı Devleti'nin 100 yıl önce tebasıydı. Ermenistan'ın kültürel ve sosyal birçok benzerlikleri aynı Türkiye ile Rusya'yla iç içe geçmiştir. Dolayısıyla perspektifte, bu bir Rusya-Azerbaycan çatışmasından ziyade bir Türkiye-Azerbaycan çatışmasına dönüşme riskleri taşımaktadır. Bu çok açıktır. Yani bunu bugün anlamamak, buna kurşun sıkmak, bunu halının altına, odayı temizlerken attığınız tozlar gibi halının altına kaldırmak, rafa kaldırmak, bana göre bölgemizde yaşayan insanlar olarak yaptığımız en büyük ihanettir. Buna önlemleri bugünden alınmalıdır. Bölgedeki Azerbaycan'daki özellikle Mossat varlığı, İsrail varlığı Türkiye'de olduğu gibi nasıl bölgede Milli İstihbarat Teşkilatı bu alanda başarılı çalışmalar ortaya koyduysa, aynı benzeri ölçündeki çalışmalar Azerbaycan'da da derhal yapılmalıdır. Bu alandaki çalışmalar şu anda daha kıymetli bir hal almıştır" şeklinde konuştu.

"Türkiye mutlaka baskı yapmalıdır"

"Neticede olay burada Rusya'daki bir Azeri vatandaşının, yani Rusya pasaportu olan bir Azeri uyruklu vatandaşın içeri alınması, dövülmesi veya cezalandırılması, hukuka teslim edilmesi değildir" diyen Rusya KGT Başkanı Hasan Enes Karahan "Bu arada yani yaşanan şeylerdir. Rusya'da da Azerbaycan işte Gürcistan, Kafkasya diğer bölgeler. Bu bölgelerden suça bulaşmış insanlar vardır. Ruslarda da vardır. Rusların da aynı şekilde Avrupa'da bulunan benzeri gruplaşmaları vardır. Biz asla birini yererken öbürünü övmüyoruz. Bu bellidir. Ama Azerbaycan'ın burada eksik kaldığı noktayı ben az önce söyledim. Dolayısıyla burada ciddi bir Türkiye baskısına ihtiyaç var. Eğer bu Türkiye baskısı Azerbaycan'a yapılmazsa özellikle istihbaratla mücadele alanında, İran üzerinden dahi İsrail'i, Rusya'yla Türkiye'nin arasına açma durumu çok açıktır. Bu bir Karlow cinayetidir. Bu bir uçak düşürme hadisesidir. Hatta bundan daha büyüktür. Rusya ve Türkiye'ye karşı karşıya getirilmek isteniyor. Mesele burada Azerbaycan değil, mesele burada Türklerin ve bu yapıların Türk devletine Türklere karşı olmasıdır. Bu çok açık. Burada önemli olan durum Azerbeycan'ın içinin mutlaka temizlenmesidir" diye konuştu. - ERZURUM