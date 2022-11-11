İYİ Parti Hatay İl Başkanı'ndan Cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması: Akşener aday olsun diye bastırıyoruz - Son Dakika
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İYİ Parti Hatay İl Başkanı'ndan Cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması: Akşener aday olsun diye bastırıyoruz

11.11.2022 12:25
İYİ Parti Hatay İl Başkanı'ndan Cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması: Akşener aday olsun diye bastırıyoruz

Türkiye seçimlere az bir süre kalmışken Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı için adayı henüz netleşmiş değil. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti il başkanlarının bir araya gelerek 14 Kasım'da Meral Akşener'in aday olması için imza toplayacakları öne sürülmüştü. Son olarak İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin, "İyi Parti olarak, adayımızın olması gerekir. Adaysız seçime giremeyiz. Akşener aday olsun diye bastırıyoruz" ifadelerini kullandı.

2023 seçimlerine 7 ay gibi bir süre kalmışken partilerin çalışmaları da hız kazandı. Bu kapsamda Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı için adayın hangi ismin olacağı da tartışılıyor. Geçtiğimiz günlerde İYİ Partili il başkanlarının 14 Kasım'da Akşener'i Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterecekleri ileri sürüldü.Son olarak adaylık konusunda İYİ Parti İl Başkanı Şefik Çirkin, önemli bir çıkışta bulundu.

ADAYSIZ SEÇİME GİREMEYİZ

İsmail Saymaz'a konuşan Çirkin, "Akşener aday olsun diye bastırıyoruz" ifadelerini kullanırken, "İyi Parti olarak, adayımızın olması gerekir. Adaysız seçime giremeyiz" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NU NİYE İSTEMİYORSUNUZ?

"Kılıçdaroğlu'nu niye istemiyorsunuz?" sorusuna Çirkin, "Kılıçdaroğlu'na saygımız var. Dürüst bir devlet adamı. Ama kamuoyu yoklamalarında Erdoğan'dan geride. Kılıçdaroğlu'nun kişiliği, mezhebi ve siyasi görüşüyle İyi Parti'nin sorunu yok, olamaz. Kazanamayacağını düşünüyoruz. Bir siyasi hareket kazanmak için seçime girer. Kendisini riske atmaz" yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU FEDAKARLIĞI SEÇER

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Özel geçtiğimiz günlerde , Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak parti içerisinde bu durumun olumlu karşılandığını fakat kararın 6'lı masada olduğunu söyledi. Özel, herhangi bir sorun çıkması halinde ise "Kemal Bey talepkâr olmak yerine fedakârlığı seçer" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika İYİ Parti Hatay İl Başkanı'ndan Cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması: Akşener aday olsun diye bastırıyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Hatay İl Başkanı'ndan Cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması: Akşener aday olsun diye bastırıyoruz - Son Dakika
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