Türkiye Yüzyılı: Dijital Ekosistem Vizyonu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, "Uzun vadede sadece teknoloji geliştirmekle yetinmiyoruz, kapsayıcı bir ekosistem yani yeni iş modelleri, yeni anlayışlar, yeni kavramlar bunlar üzerine çalışıyoruz. Hem bugünü yönetiyoruz hem de geleceğe yönelik apayrı bir yol haritası çiziyoruz." dedi.

AA muhabirine konuşan İleri, AK Parti olarak Türkiye Yüzyılı sürecinde bir iddia ortaya koyduklarını belirterek, "'Türkiye Yüzyılı aynı zamanda dijitalin yüzyılı olacaktır' diyoruz." ifadesini kullandı.

Bu vizyonun "Türkiye'nin teknoloji üreten bir ülke haline gelmesi" veya "yeni teknolojilerin merkezi haline gelmesi"nden ibaret olmadığının altını çizen İleri, "Bu vizyon aynı zamanda Türkiye'nin ilerleyen süreçte daha adil bir dünyanın inşası noktasında daha adil bir teknoloji kültürünü hayata geçirmesi, daha adil teknoloji ekosistemlerini oluşturması görüşüdür." diye konuştu.

Konunun sadece yazılım, teknoloji geliştirmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda bir ekosistem inşasından bahsettiklerini anlatan İleri, Türkiye'nin bu istikamette yürüyebilmesi için teknolojinin takip ettiği yol haritasını çok net bir şekilde anlaması, bu yol haritasında söz sahibi olması ve teknolojiyi yönlendiren bir noktada kendisini konumlandırması gerektiğini ifade etti.

"Teknolojinin yönlendirmeye ihtiyacı vardır"

Geçen hafta gerçekleştirdikleri "Klasik Sömürgecilikten Veri Sömürgeciliğine: Dijital Çağda Hegemonya" panelinin de bu anlamda yapılan bir çalışma olduğunu söyleyen İleri, bu panelde öncelikli olarak dijital dünyadaki teknoloji gelişmelerinin geçmişine baktıklarını, tabiri caizse bir fotoğraf çektiklerini dile getirdi.

İnternet teknolojisinin ilk ortaya çıktığı günleri hatırlatan İleri, özgürlük ortamı olarak lanse edilen platformların aslında bir taraftan dönem dönem kötücül söylemlerin, dezenformasyon süreçlerinin merkezi haline gelebildiğinin altını çizdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, 3-5 büyük platformun ön plana çıkmasıyla ve adeta monopolleşmesiyle yeni güç odakları oluştuğuna işaret ederek, panelde öncelikli olarak bu fotoğrafı çektiklerini söyledi.

İleri, bu fotoğraftan çıkarımlarını ise şöyle açıkladı:

"Evet, teknoloji iyidir. Evet, teknolojiyi içselleştirmeliyiz, kullanmalıyız, benimsemeliyiz. Evet, teknolojiyi biz geliştirmeliyiz ama şunu da unutmamalıyız, teknoloji öyle kendi haline bıraktığınız zaman doğru mecraya doğal olarak akan bir alan değil. Buna tekno iyimserlik de deniyor bazıları tarafından. Yani 'teknolojik olan her şey iyidir', bu doğru değil. Teknolojinin yönlendirmeye ihtiyacı vardır. Teknolojinin toplumsal barışı tehdit etmemek noktasında, insanlığın zaaflarını suistimal etmemek noktasında insan odaklı bir şekilde, adil bir şekilde yönetilmeye ihtiyacı vardır. Bu tespitleri biz panelimizde yaptık."

"Şu gerçek üzerinde önemli bir fikir birliği oluştu: Türkiye kendi yolunu çizmelidir"

"Şu gelinen nokta itibarıyla bazı yaklaşımlar, geçtiğimiz yüzyıllarda hayata geçmiş olan klasik sömürgeciliği de çağrıştırıyor" diyen İleri, o dönemlerde bazı güçlerin şirketler yoluyla, bilimin verdiği güç ve "meşrulukla" bazı bölgelerin insanlarını sömürdüklerini anlattı."

Bilimin meşruiyetinin yerini şimdi teknolojik iyimserliğin aldığını söyleyen İleri, "Büyük tabloyu çizdik, fotoğrafı çektik ve ileriye yönelik olarak Türkiye ne yapmalı, Türkiye bu istikamette nasıl yol almalı, dünyadaki gelişim ne yöne evrilmeli, Türkiye'nin bu süreçte etkisi ne olabilir, ne olmalı, bunları tartıştık. Tabii ki değerli çıkarımlarımız oldu. Her şeyden önce şu gerçek üzerinde önemli bir fikir birliği oluştu: Türkiye kendi yolunu çizmelidir." ifadelerini kullandı.

ABD, Çin ve bazı ülkelerin ortaya koyduğu teknoloji kültürleri olduğuna işaret eden İleri, şöyle devam etti:

"Türkiye bu ortamda kendi teknoloji kültürünü oluşturmalıdır ve oluşturabilecek potansiyeldedir. Bunu zaten bugüne kadar hayata geçirdiğimiz çalışmalarla, savunma sanayimizle yakaladığımız başarıyla yine yasama süreçlerinde ortaya koyduğumuz dinamikle ispatlamış durumdayız. Türkiye burada kendi yolunu çizecektir. Bunu çizerken de insanı odağa alacaktır, yeni bir teknoloji ekosistemi oluşturacaktır. Türkiye'nin oluşturduğu ve öncülük edeceği bu ekosistemde dezenformasyon sürecinde yaşadığımız problemlerin benzerini, bağımlılıkla ortaya çıkan problemlerin benzerlerini inşallah görmeyeceğiz."

"Türkiye açısından bir fırsat olarak okuyoruz"

Yapay zeka dönüşümünün önemli bir kırılma noktası olduğunu ve bunu Türkiye açısından bir fırsat olarak okuduklarını kaydeden İleri, dijital platformlarda yaşanan problemlerinin doğru yönetilmediği takdirde yapay zeka alanında daha da katmerli bir şekilde yaşanabileceği endişesinin de olduğunu ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Siber Güvenlik Başkanlığına kadar bazı kurumların şu an geniş bir yelpazede yapay zeka stratejilerini çalıştıklarını aktaran İleri, bunların bir kısmının da hayata geçirildiğini söyledi.

Bu alanın Türkiye'ye bir fırsat sunacağı kanaatini taşıdıklarını belirten İleri, "Türkiye kendi yolunu çizecektir, kendi veri politikasını oluşturacaktır, kendi verisini üretecektir, verisine sahip çıkacaktır, dijital okuryazarlığını arttıracaktır, bu istikamette yürümeye devam edecektir ve inşallah bu anlamda da çok ciddi bir iddialı çıkış sağlayacaktır." diye konuştu.

"Nihai çözüm; kendi yerli ve milli platformlarını oluşturması"

Bir tarafta kendi kurallarını kendileri koyan ve bu kuralları uygulamak isteyen dijital platformlar, diğer tarafta ise devletler ve yargı erklerinin aldığı kararlar olduğunu belirten İleri, buralarda bir uyuşmazlık, çatışma ortamı oluştuğunu kaydetti.

Bu problemin uzun vadede mutlaka çözüleceğini dile getiren İleri, "Şimdi Türkiye'nin bu noktadaki nihai çözümü pek tabii olarak kendi yerli ve milli platformlarını oluşturması, bunları ön plana çıkarması ve milletimizin bunlara sahip çıkmasıdır. Nihai çözüm budur." dedi.

Bu anlamda önemli adımlar atıldığını anlatan İleri, şunları söyledi:

"Bir taraftan milletimizi korumaya çalışıyoruz ama diğer taraftan tabii ki inovasyonun önünü kapatmayacak bir şekilde son derece hassas dengeler güdülen bir yasama süreciyle bunu yapıyoruz. Diğer taraftan kendi yerli ve milli teknolojimizi ortaya koyuyoruz. Ama uzun vadede sadece teknoloji geliştirmekle yetinmiyoruz, kapsayıcı bir ekosistem, yani yeni iş modelleri, yeni anlayışlar, yeni kavramlar bunlar üzerine çalışıyoruz. Hem bugünü yönetiyoruz hem de geleceğe yönelik apayrı bir yol haritası çiziyoruz."

"Hiç de azımsanmayacak bir mesafe katettik"

Teknolojiye negatif bir bakışlarının olmadığının altını çizen İleri, "Ancak şunu da görmemiz lazım, veri içinde bulunduğumuz dönemde en önemli etkenlerden bir tanesi. Yani veriye sahip olan bilgiye sahip oluyor. Bilgiye sahip olan güce sahip oluyor. Dolayısıyla verimizi doğru yönetmemiz lazım. Siber vatanımıza sahip çıkmamız lazım. Temel duruşumuz aslında bu." diye konuştu.

Burada birçok kuruma görev düştüğünü ifade eden İleri, her alanda her daim dinamik bir duruş sergilediklerini vurguladı. Dinamik bir alan olduğu için bazı durumlarda bazı ayrıntıları da ikincil düzenlemelere bıraktıklarını anlatan İleri, "Doğru dengeleri yakalayarak emin adımlarla, yürütmemizin her organı, yasamamız son hız ilerliyoruz. Nitekim geldiğimiz nokta itibarıyla hiç de azımsanmayacak bir mesafe katettik." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, adil bir teknoloji ekosisteminin öncülerinden olacak"

Sadece teknoloji değil, yeni kavramlar da geliştirdiklerini belirten İleri, "Yeni kavram geliştirenler, kavramın adını koyanlar, o alanı yönetenler oluyor günün sonunda. Biz bunu da yapmaya başladık." diye konuştu.

Türkiye'nin potansiyelinin çok yüksek olduğunu dile getiren İleri, "Pek tabii olarak yürütmemiz stratejik yol haritalarını çalışıyor ama bizler de parti olarak açıkçası vizyon ortaya koymak noktasında son derece aktifiz. Teknik alanı son derece yakın takip ediyoruz ve bu alanda da bir iddia ortaya koymak istiyoruz. Bizim görüşümüz şudur, Türkiye sadece teknoloji geliştirmekle yetinmeyecek. Adil bir teknoloji ekosisteminin öncülerinden olacak. Bunun da dünyayı dönüştürecek önemli bir adım olacağına inanıyorum." yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dijital alanla ilgili söylemlerinin yol gösterici olduğunu kaydeden İleri, Forum Metaverse ve Blokzincir İstanbul etkinliklerinde Erdoğan'ın global anlamda ele alınması gereken bir dijital hukuk düzeninden bahsettiğini anlattı.

"Klasik Sömürgecilikten Veri Sömürgeciliğine: Dijital Çağda Hegemonya" paneline ilişkin de parti yönetimine sunmak üzere çeşitli mesajları oluşturduklarını bildiren İleri, "Yeri geliyor MYK'mızda, yeri geliyor MKYK'mızda bu konuları biz gündeme alıyoruz. Yeri geliyor bakanlıklarımızla yaptığımız istişarelerde bunları kendilerine iletiyoruz. Bu şekilde çıktılarımız mutlaka oluyor." dedi."

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu alanı yönetir, vatandaşını korur"

Türkiye'nin bu alandaki hassasiyetini her daim gündeme getiren bir ülke olduğunun altını çizen İleri, "Türkiye bu anlamda dünyaya önemli mesajlar verdi, veriyor, vermeye devam edecek. Ama dünya da bu mesajları aslında alıyor. Dünyada da bir uyanış bu anlamda olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, şunları kaydetti:

"Ülkemizde bizim vatandaşlarımızı, bazı iş süreçlerini, ticareti etkileyen bazı çalışmalar yapılıyorsa internet üzerinden bu pek tabii olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgi alanındadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu alanı yönetir, vatandaşını korur. Bu, her devletin de görevidir. Şimdi bu gerçeğin ortaya çok net bir şekilde tekrar ve tekrar konması ve kabullenilmesi sürecini aslında yaşıyoruz. Ben bu anlamda da çok önemli mesafe alındığını, daha da hızlı bir şekilde mesafe alınacağını açıkçası düşünüyorum."

AK Parti olarak bu anlamda "dijitalin siyaseti" yaklaşımıyla son derece etkin bir şekilde yol aldıklarını ve önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen İleri, "Tabii gönül ister ki ülkemizde muhalefet yapan partilerde de bu anlamda bir farkındalık oluşsun. Bu anlamda ortaya koydukları görüşler, pozisyonlar olsun ama daha henüz o aşamaya maalesef gelinemedi." diye konuştu.

Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine de değinen İleri, "Bu çalışma şu an Meclis'imizde AK Parti Grubumuzda ele alınmış vaziyette. Epeyce de ilerlemiş bir noktadayız." bilgisini paylaştı.

Bu düzenlemenin çok da uzak olmayan bir zamanda TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na geleceğini açıklayan İleri, "Bu konuda bir toplumsal uzlaşma olduğunu da sahada görüyoruz." dedi.