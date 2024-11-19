Ukrayna'dan Rusya'ya ATACMS Saldırısı - Son Dakika
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Politika

Ukrayna'dan Rusya'ya ATACMS Saldırısı

Ukrayna, ABD yapımı ATACMS füzeleriyle Rusya'nın Bryansk bölgesindeki bir tesisi vurdu.

19.11.2024 16:15
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Rusya'nın Bryansk bölgesindeki bir tesise ABD yapımı 6 ATACMS füzesiyle saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırı, Ukrayna'nın ABD'nin uzun menzilli füzeleriyle Rusya topraklarına yönelik ilk saldırısı oldu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın ABD yapımı Ordu Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile Rusya topraklarına saldırdığı bildirildi. Açıklamada, "Düşman saat 03.55'te Bryansk bölgesindeki bir tesisi 6 balistik füzeyle hedef aldı. Saldırıda ABD yapımı ATACMS operasyonel-taktik füzeleri kullanıldığı teyit edildi. S-400 hava savunma sistemi ve Pantsir hava savunma füze sistemi 5 füzeyi düşürdü, 1 füzeye hasar verdi. 1 füzenin parçaları askeri tesise düşerek yangına yol açtı. Yangın söndürüldü, hasar veya can kaybı yaşanmadı" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu saldırı, Ukrayna'nın "Rusya topraklarını vurmak için uzun menzilli ABD silahlarını kullandığı ilk saldırı" oldu.

ABD, Rus topraklarına saldırıda uzun menzilli füzelerin kullanımına onay vermişti

Öte yandan, 17 Kasım'da ABD basınının adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarında ABD yapımı uzun menzilli füzeleri kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırdığı belirtilmişti. ABD'nin onayından sonra Ukrayna ilk kez Rus topraklarına ABD yapımı ATACMS füzeleriyle saldırmış oldu.

ATACMS daha önce Ukrayna'da kullanılmıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy daha önce ATACMS füzelerinin Luhansk, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım, Mariupol ve Berdyansk kentlerinde Rus ordusuna yönelik saldırılarda kullanıldığını duyurmuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ukrayna'dan Rusya'ya ATACMS Saldırısı - Son Dakika

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