Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rus devlet medyasını hedef aldı. Zelenskiy Çekya'da düzenlenen Forum 2000'de yaptığı hitabında, Avrupa Birliği 'ne (AB) tüm Rus devlet televizyon kanallarını ve propaganda yapanları yasaklamaya çağırdı. Zelenskiy, "Tek bir Rus propaganda tüccarı AB topraklarında kalmamalı. Tek bir Rus devlet televizyon kanalının AB topraklarında çalışmasına izin verilmemeli" dedi. - KİEV

Kaynak: İHA

Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Zelenskiy'den AB'ye: 'Tek bir Rus devlet televizyon kanalının AB topraklarında çalışmasına izin verilmemeli' - Son Dakika

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