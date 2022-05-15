Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştüğü ve bakanların Ukrayna'nın Afrika ve Asya ülkelerine gıda ihracatının yapılması için birlikte çalışma konusunda anlaştıkları açıklandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Bakanların görüşmede, Ukrayna'nın Afrika ve Asya ülkelerine gıda ihracatı yapması için birlikte çalışma konusunda anlaştıkları açıklandı. Bakan Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştük. Ukrayna'ya daha fazla silah ve diğer yardımlar yolda. Ukrayna gıda ihracatının Afrika ve Asya'daki tüketicilere ulaşmasını sağlamak için birlikte çalışma konusunda anlaştık. Sarsılmaz destekleri için Bakan Blinken'a ve ABD'ye minnettarım" dedi.

Rusya'nın Ukrayna limanlarını ablukası nedeniyle 7 milyon ton buğday, 14 milyon ton mısır, 3 milyon ton ayçiçek yağı ve 3 milyon ton ayçiçeği küspesi ve diğer mahsullerin ihracatı yapılamadı.

Ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba dün yaptığı açıklamada, Liberyalı mevkidaşı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Ukrayna, Afrika'ya gıda ihracatını sağlamak için elinden geleni yapıyor ancak Rusya, Ukrayna limanlarına yönelik yasa dışı ablukaya son vermeli ve küresel gıda güvenliğini baltalamayı bırakmalı" ifadelerini kullanmıştı. - BERLİN