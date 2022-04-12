Ukrayna: "Rusya ile müzakereler videokonferans yoluyla devam ediyor" - Son Dakika
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Ukrayna: "Rusya ile müzakereler videokonferans yoluyla devam ediyor"

12.04.2022 19:03
Ukrayna: "Rusya ile müzakereler videokonferans yoluyla devam ediyor"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin videokonferans yoluyla devam ettiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin videokonferans yoluyla devam ettiğini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, müzakere sürecinin çıkmaza girdiğini ifade etmişti. Putin'in ardından müzakerelere ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, müzakere sürecinin zorlu geçtiğini ifade ederek, "Müzakerelerde duygusal süreç zor geçiyor. Müzakere alt gruplarının görüşmeleri videokonferans yoluyla sürüyor. Temsilcilerimiz Ukrayna'nın çıkarlarını son derece muhafaza ediyor" dedi.

Öte yandan Putin, İstanbul'da Rusya-Ukrayna müzakere heyetinin bazı konularda vardığı anlaşmaların çıkmaza girdiğini belirtmiş, " Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi" demişti. - KİEV

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Vladimir Putin, Müzakere, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna: 'Rusya ile müzakereler videokonferans yoluyla devam ediyor' - Son Dakika


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