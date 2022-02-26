Ukraynalılar, Bodrum'da "Savaşa Hayır" eylemi yaptı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Ukraynalı vatandaşlar, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıyı protesto etti. Eylemde "Katil Putin" sloganları atıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat Bodrum'daki Ukraynalılar tarafından protesto edildi. Bodrum Belediye Meydanı'nda Ukrayna bayrakları ve üzerinde İngilizce "Putin'i durdur, savaşı durdur" yazılı pankartla gelen eylemciler, ayrıca "Savaşa hayır", "Ukrayna'daki savaşı durdur", "Putin'i durdur" yazılı dövizler taşıdılar. Altında "Katil" yazan Putin'in fotoğrafının açıldığı eylemde "Katil Putin" sloganları atıldı.

Bodrum Ukraynalılar Dernek Başkanı İrina Demiroğlu, grup adına okuduğu basın açıklamasında şunları dile getirdi:

"Vladimir Putin Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattı. Rusya'nın başlattığı savaş ile Ukrayna devletini yok etmeyi, güç kullanarak Ukrayna topraklarını ele geçirmeyi ve işgal kontrolünü kurmayı amaçlıyor. Ukrayna topraklarını mevcut tüm araçlarla savunacak. Ukrayna uluslararası toplumu hemen harekete geçmeye çağırıyor."