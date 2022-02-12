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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "1975 Çanakkale Köprüsümüzü günler sonra hizmete açıyoruz" - Son Dakika

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "1975 Çanakkale Köprüsümüzü günler sonra hizmete açıyoruz"

12.02.2022 12:55

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "1975 Çanakkale Köprüsümüzü günler sonra hizmete açıyoruz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya geldi.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "1975 Çanakkale Köprüsümüzü günler sonra hizmete açıyoruz"

Bursa - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Bakan Karaismailoğlu'nun ilk durağı Bursa Metro Şantiyesi oldu. Bakan Karaismailoğlu Mudanya Bulvarı hızlı tren üstyapı şantiyesinde saha incelemesi yaptıktan sonra bir basın açıklamasında bulundu.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 1975 Çanakkale Köprüsümüzü günler sonra hizmete açıyoruz
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 1975 Çanakkale Köprüsümüzü günler sonra hizmete açıyoruz
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 1975 Çanakkale Köprüsümüzü günler sonra hizmete açıyoruz

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Adil Karaismailoğlu, Çanakkale, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: '1975 Çanakkale Köprüsümüzü günler sonra hizmete açıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "1975 Çanakkale Köprüsümüzü günler sonra hizmete açıyoruz" - Son Dakika
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