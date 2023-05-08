Bakan Karaismailoğlu ile CHP Milletvekili Kaya ödül töreninde tartıştı - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu ile CHP Milletvekili Kaya ödül töreninde tartıştı

08.05.2023 22:51

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nın ödül töreninde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya arasında gerginlik yaşandı. Kaya ile tartışan Karaismailoğlu, salonu terk etti.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti, 2022 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması'nda ödül alan gazeteciler için bugün tören düzenledi. Törene, AK Parti'nin Trabzon'dan milletvekili adayı gösterdiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya da katıldı.

"YOKSA BİZ İKTİDARA GELDİĞİMİZDE YAPARIZ"

Ahmet Kaya, törende yaptığı konuşmada, " Trabzonspor'dan Avni Aker'i aldınız. Yeni tahsis edilen statta Trabzonspor misafir gibi. O tesisleri Trabzonspor'a tahsis edin, yoksa biz iktidara geldiğimizde vereceğiz. Bir haftanız kaldı, isterseniz siz yapın, yoksa biz iktidara geldiğimizde yaparız" dedi.

"BEN BURADA SİYASET YAPMADIM"

Adil Karaismailoğlu, konuşmasını bitirip sahneden inen Ahmet Kaya'ya, "Ben burada siyaset yapmadım, burası bir ödül töreni" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Karaismailoğlu ve Kaya arasında tartışma yaşandı. Karaismailoğlu, daha sonra salonu terk etti.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu ile CHP Milletvekili Kaya ödül töreninde tartıştı - Son Dakika


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