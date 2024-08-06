Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: 'Ciddi bir aşama kaydettik'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Instagram'ın Türkiye'de tekrar erişime açılması konusunda ciddi bir aşama kaydedildiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, yapılan çalışmaların sonucunda Instagram'ın kısa süre içinde tekrar kullanıma açılacağını ifade etti.
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7.08.2024 03:24:37. #1.13#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: 'Ciddi bir aşama kaydettik' - Son Dakika
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