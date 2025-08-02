Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sadece Türkiye için değil, İslam coğrafyası için, mazlum coğrafyalar için dertlenen bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan var." dedi.

Uraloğlu, Arsin İçme Suyu İsale Hattı ve İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi'nin açılış töreninde, Arsin'de 32, Araklı'da 7 ve Yomra'da 3 olmak üzere 42 mahalleye hizmet edecek 1 milyar 421 milyon liralık tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Uraloğlu, "Çok kıymetli bir eser. Elbette bunun son kullanıcısı değerli vatandaşlarımızdır. Bu suyu şifa niyetiyle içmelerini, Rabb'imden niyaz ediyorum. Allahutaala bu tür hizmetleri ve ihtiyaç olan bütün hizmetleri bize yapmayı nasip etsin." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, vatandaşın sorunlarını dinleyen, sesine kulak veren bir lider olduğuna işaret ederek, "Sadece Türkiye için değil, İslam coğrafyası için, mazlum coğrafyalar için dertlenen bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan var. Allah ondan razı olsun, başımızdan eksik etmesin." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.