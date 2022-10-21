- Ulusal Birlik Partisi lideri Le Pen: "Bir yasa var ancak uygulanmıyor"

Fransa'da 12 yaşında öldürülen Davies için saygı duruşu

PARİS - Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi geçtiğimiz Cuma günü öldürüldüğü ortaya çıkan 12 yaşındaki Lola Davies için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Le Pen kan donduran cinayet hakkında yaptığı açıklamada, "Bir yasa var ancak uygulanmıyor. Sorun da bu zaten" dedi.

Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, partinin geçici başkanı Jordan Bardella, çok sayıda milletvekili ve siyasetçi geçtiğimiz Cuma günü öldürüldüğü ortaya çıkan 12 yaşındaki Lola Davies için Ulusal Meclis önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Olayın ardından hükümetin göç politikasını eleştiren Le Pen, "İstemediğimiz veya yurtlarına geri gönderemediğimiz yasadışı göçmenler tarafından çok fazla suç ve kabahat işleniyor" dedi. Saygı duruşunun siyasi bir girişim olmadığını söyleyen Le Pen, "Tüm Fransız ulusunun bu vahşi ve barbar cinayet karşısında dehşete düştüğünü düşünüyorum. Bizler, Fransız halkının temsilcileri olarak, hepimizin bireysel olarak sahip olduğu bu duyguları paylaşmak istedik. Fransızların hissettiği acı, bu vahşetin önlenebileceği hissi nedeniyle hepimizde aslında daha derin. Meclisteki soru oturumunda bunu Başbakan Borne'a da söyledim. Hükümete bunun tekrarlanmaması için ne yapmayı düşündüğünü sormak milletvekillerinin görevidir. Bunun için neden bizim suçlandığımızı anlamakta zorlanıyorum. Ben hükümetin bize neden sorunlar olduğunu anlatmasını bekledim. Bu elbette ilk kez yaşanmıyor ancak bir çocuk olması sebebiyle olağanüstü bir durum" ifadelerini kullandı.

"Kimse hiçbir şeyi değiştirmiyor"

Kan donduran cinayet sonrası hükümeti ve halkı harekete geçmeye çağıran Le Pen, "Bir yasa var ancak uygulanmıyor. Sorun da bu zaten. Bu elbette Macron'la başlamadı, önceden de vardı. Ancak kimse hiçbir şeyi değiştirmiyor. Dolayısıyla yasanın uygulanmadığını söylemekle yetiniyoruz. Ancak bu böyle devam edemez. Daha fazla suç yaşanmamalı, bu son olmalı. Bu cinayet bizi harekete geçmeye ve etkili bir biçimde harekete geçmeye zorluyor" açıklamasında bulundu.

Öte yandan, katil zanlısının Cezayir kökenli bir kaçak olması Fransız aşırı sağ cephesinde büyük tepkilere yol açtı. Le Pen ile Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi lideri Eric Zemmour, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'ı istifaya çağırdı ve hakkında adli sınır dışı kararı bulunan yabancıların gönderilmemesinden Bakan Darmanin'i sorumlu tuttular.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Le Pen'den ailenin acısına ve Davies'in anısına saygı duymasını istemişti.

Ne olmuştu?

Başkent Paris'te geçtiğimiz Cuma günü 12 yaşındaki Lola Davies okuldan eve dönmemiş ve ailesi polise haber vermişti. Polis tarafından yapılan soruşturma kapsamında Davies'in cansız bedeni sokağa bırakılmış bir valizde bulunmuştu. Araştırmalar kapsamında Cezayir vatandaşı 24 yaşındaki Dahbia B. ve 3 kişi gözaltına alınmıştı. Polis sorgusunda sokakta yaşadığını söyleyen katil zanlısı, suçunu itiraf etmiş fakat daha sonra ifadesini geri almıştı. Davies'in katil zanlısı daha sonra tutuklanmıştı. Paris'e 2016'da öğrenci olarak geldiği öğrenilen Dahbia B.'nin eğitimine devam etmediği için öğrenci vizesinin iptal edildiği ve 21 Ağustos'ta gözaltına alındıktan sonra hakkında ülkeyi terketme kararı verildiği ortaya çıkmıştı.