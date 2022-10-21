Ulusal Birlik Partisi lideri Le Pen: "Bir yasa var ancak uygulanmıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Ulusal Birlik Partisi lideri Le Pen: "Bir yasa var ancak uygulanmıyor"

21.10.2022 00:08

- Ulusal Birlik Partisi lideri Le Pen: "Bir yasa var ancak uygulanmıyor" Fransa'da 12 yaşında öldürülen Davies için saygı duruşu Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi geçtiğimiz Cuma günü öldürüldüğü ortaya çıkan 12 yaşındaki Lola Davies için...

- Ulusal Birlik Partisi lideri Le Pen: "Bir yasa var ancak uygulanmıyor"

Fransa'da 12 yaşında öldürülen Davies için saygı duruşu

PARİS - Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi geçtiğimiz Cuma günü öldürüldüğü ortaya çıkan 12 yaşındaki Lola Davies için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Le Pen kan donduran cinayet hakkında yaptığı açıklamada, "Bir yasa var ancak uygulanmıyor. Sorun da bu zaten" dedi.

Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, partinin geçici başkanı Jordan Bardella, çok sayıda milletvekili ve siyasetçi geçtiğimiz Cuma günü öldürüldüğü ortaya çıkan 12 yaşındaki Lola Davies için Ulusal Meclis önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Olayın ardından hükümetin göç politikasını eleştiren Le Pen, "İstemediğimiz veya yurtlarına geri gönderemediğimiz yasadışı göçmenler tarafından çok fazla suç ve kabahat işleniyor" dedi. Saygı duruşunun siyasi bir girişim olmadığını söyleyen Le Pen, "Tüm Fransız ulusunun bu vahşi ve barbar cinayet karşısında dehşete düştüğünü düşünüyorum. Bizler, Fransız halkının temsilcileri olarak, hepimizin bireysel olarak sahip olduğu bu duyguları paylaşmak istedik. Fransızların hissettiği acı, bu vahşetin önlenebileceği hissi nedeniyle hepimizde aslında daha derin. Meclisteki soru oturumunda bunu Başbakan Borne'a da söyledim. Hükümete bunun tekrarlanmaması için ne yapmayı düşündüğünü sormak milletvekillerinin görevidir. Bunun için neden bizim suçlandığımızı anlamakta zorlanıyorum. Ben hükümetin bize neden sorunlar olduğunu anlatmasını bekledim. Bu elbette ilk kez yaşanmıyor ancak bir çocuk olması sebebiyle olağanüstü bir durum" ifadelerini kullandı.

"Kimse hiçbir şeyi değiştirmiyor"

Kan donduran cinayet sonrası hükümeti ve halkı harekete geçmeye çağıran Le Pen, "Bir yasa var ancak uygulanmıyor. Sorun da bu zaten. Bu elbette Macron'la başlamadı, önceden de vardı. Ancak kimse hiçbir şeyi değiştirmiyor. Dolayısıyla yasanın uygulanmadığını söylemekle yetiniyoruz. Ancak bu böyle devam edemez. Daha fazla suç yaşanmamalı, bu son olmalı. Bu cinayet bizi harekete geçmeye ve etkili bir biçimde harekete geçmeye zorluyor" açıklamasında bulundu.

Öte yandan, katil zanlısının Cezayir kökenli bir kaçak olması Fransız aşırı sağ cephesinde büyük tepkilere yol açtı. Le Pen ile Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi lideri Eric Zemmour, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'ı istifaya çağırdı ve hakkında adli sınır dışı kararı bulunan yabancıların gönderilmemesinden Bakan Darmanin'i sorumlu tuttular.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Le Pen'den ailenin acısına ve Davies'in anısına saygı duymasını istemişti.

Ne olmuştu?

Başkent Paris'te geçtiğimiz Cuma günü 12 yaşındaki Lola Davies okuldan eve dönmemiş ve ailesi polise haber vermişti. Polis tarafından yapılan soruşturma kapsamında Davies'in cansız bedeni sokağa bırakılmış bir valizde bulunmuştu. Araştırmalar kapsamında Cezayir vatandaşı 24 yaşındaki Dahbia B. ve 3 kişi gözaltına alınmıştı. Polis sorgusunda sokakta yaşadığını söyleyen katil zanlısı, suçunu itiraf etmiş fakat daha sonra ifadesini geri almıştı. Davies'in katil zanlısı daha sonra tutuklanmıştı. Paris'e 2016'da öğrenci olarak geldiği öğrenilen Dahbia B.'nin eğitimine devam etmediği için öğrenci vizesinin iptal edildiği ve 21 Ağustos'ta gözaltına alındıktan sonra hakkında ülkeyi terketme kararı verildiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Fransa'da hükümet bir yasa tasarısının daha oylanmadan geçmesi için yetki kullandı Fransa'da hükümet bir yasa tasarısının daha oylanmadan geçmesi için yetki kullandı Fransa, Çad'da demokrasi talep eden protestoculara yönelik şiddetti kınadı Fransa, Çad'da demokrasi talep eden protestoculara yönelik şiddetti kınadı

Marine Le Pen, Fransa, Ubp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulusal Birlik Partisi lideri Le Pen: 'Bir yasa var ancak uygulanmıyor' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:45 Aylık gelirini açıklayan CZN Burak, yapılan sert eleştirilere cevap verdi: Babamla çalışıyorum
00:19 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Tedbir amaçlı gözetim altında
00:09 Geri dönüşüm tesisi çalışanının bulduğu bilezik şaşkınlık yarattı! Video çekerek tüm Türkiye'ye seslendi
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:18 Fakıbaba'nın istifası Meclis'te gergin anlar yaşanmasına neden oldu! Sakinliğiyle bilinen Bülent Turan, HDP'li ismin lafını duyunca yerinden sıçradı
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 06:35:01. #1.11#
SON DAKİKA: Ulusal Birlik Partisi lideri Le Pen: "Bir yasa var ancak uygulanmıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement