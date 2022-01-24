Üye Girişi
Ulusal Birlik Partisi sandıktan birinci parti olarak çıktı - Son Dakika

Ulusal Birlik Partisi sandıktan birinci parti olarak çıktı

24.01.2022 01:59
Ulusal Birlik Partisi sandıktan birinci parti olarak çıktı

Ulusal Birlik Partisi sandıktan birinci parti olarak çıktıKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Birlik Partisi Milletvekili erken seçimlerinde birinci parti çıkarken Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci parti seçildi.

Ulusal Birlik Partisi sandıktan birinci parti olarak çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Birlik Partisi Milletvekili erken seçimlerinde birinci parti çıkarken Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci parti seçildi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu sonuçların netleşmesi sonrası Başkent Lefkoşa Saray önünde ki parti binasına gelerek, zafer ilanı duyurdu ve halka teşekkür etti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu burada yaptığı açıklamada,UBP seçimden güçlenerek çıktı. Önümüzde zorlu bir süreç var. 10 yılı etkileyecek ekonomik adımlar ve reformların olacağı bir dönem olacak. Halkımız bizi yüzde 41 oya layık gördüler bizde layık olmaya çalışacağız. UBP zor dönemlerin partisidir. İyi bir ekiple hareket edeceğiz.

KKTC'ye inanan ve Türkiye ile birlikte hareket eden bir partiyiz. UBP'yi büyütüp daha fazla güçlendireceğiz. 8-10 ay içinde ekonomik alanda dönüşümü halka hissetireceğiz. Mecliste iki büyük parti olmalıdır. Dünyada böyledir. Bizde denge bozulmuştu yeniden denge bulundu. Seçime 5 kala değil seçimden çıkıldığı anda seçim yasası düzenlenmeli. Ekonomide istikrar için ülkede istikrar gereklidir.

Kadınlarımızın yanına gençlerimizi de ilave ettik. 17 bin üyenin desteğini aldık ve hissettik. 6 ilçede salonları doldurduk. Biz güçlüysek sizin sayenizde güçlüyüz. UBP'nin öyle bir güçlü tabanı varki tavanı bizleri taşır. Taban güçlüyse ve birlikse başarılı olunur. Yarın genel sekreterle konuşacağız. Sonuçlar kesinleşince daha büyük bir kutlama yapacağız' dedi.

KKTC'de ki mevcut gayri resmi sonuçlara göre mecliste vekil sayısı dağılımı şöyle,Ulusal Birlik Partisi (UBP)'de 25; Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)'de 19; Demokrat Parti (DP)'de 3; Yeniden Doğuş Partisi (YDP)'de 2 ; Halkın Partisi (HP)'de ise 1 olarak görünüyor.

KKTC'de toplam 763 sandıktan 745'ü sayıldı ve yüzde 89,35'lik bir dilime karşılık gelen oylara göre partilerin yüzdelikleri şu şekilde belirlendi.

UBP: 40,46 (25 vekil)

CTP: 32,03 (19 vekil)

DP: 7,38 (3 vekil)

TKP-YG: 1,51 (0 vekil)

BY: 1,68 (0 vekil)

YDP: 6,74 (2 vekil)

HP: 6,29 (1 vekil)

TDP: 3,91 (0 vekil)

KATILIM ORANI YÜZDE 58,23

KKTC'de seçime katılım oranı 58.23 olarak kalırken ilçelere görece katılım şöyle gerçekleşti.

Lefkoşa'da % 60.07, Mağusa % 54,40, Girne % 52.20, Güzelyurt % 58.30, İskele % 62.24 ve Lefke'de ise % 62.18 oldu.

Öte taraftan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)'nin bu seçimlerde %5 lik barajı geçememesi sonrası TDP Başkanı Cemal Özyiğit, Genel Başkan olduğu partisinden istifa ettiğini duyurdu.

KKTC'de erken milletvekili seçimleri sonrası 50 kişilik mecliste salt çoğunluğun bir fazla alamaması sonrası tek başına bir hükümet aritmetiği çıkmaması nedeni ile ufukta yeni bir koalisyon hükümeti gözüküyor.

Mecliste ki bu aritmetiğe göre Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümetine sıcak bakıyor.

KKTC'de milletvekili erken genel seçimlerin resmi sonuçları çarşaf liste de karma oyların sayılması ile yarın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından resmi olarak açıklanacak. - LEFKOŞA

YORUMLAR
500

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Milletvekili, Kıbrıs, Ubp, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ulusal Birlik Partisi sandıktan birinci parti olarak çıktı - Son Dakika


Son Dakika: KKTC'de erken genel seçimi kazanan iktidardaki Ulusal Birlik Partisi oldu Son Dakika: KKTC'de erken genel seçimi kazanan iktidardaki Ulusal Birlik Partisi oldu         
00:34
Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor         
18:50
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı         
13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak         
12:14
5 aylık hamile Başak Dizer'den ayna pozu 5 aylık hamile Başak Dizer'den ayna pozu         
10:56
3 kişinin hayatını kaybettiği Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki kazadan ilk görüntüler 3 kişinin hayatını kaybettiği Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki kazadan ilk görüntüler         
10:53
Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı         
10:38
Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı         
09:54
Hadise, görümcesiyle 'Düm Tek Tek' şarkısı eşliğinde karşılıklı göbek attı Hadise, görümcesiyle 'Düm Tek Tek' şarkısı eşliğinde karşılıklı göbek attı         
09:40
Ali Babacan'a resimli protesto! "Bu ilk değil" diyen gazeteciler isyan etti Ali Babacan'a resimli protesto! "Bu ilk değil" diyen gazeteciler isyan etti         
09:17
Hizmete gireli 1 ay bile olmamıştı! Çocuk hastanesinin tavanında çökme meydana geldi Hizmete gireli 1 ay bile olmamıştı! Çocuk hastanesinin tavanında çökme meydana geldi         
08:55
Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay         
08:41
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30

Son Dakika Haberleri
00:27 İki yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, 8 kişi yaralandı
00:03 İstanbul'da vatandaşların kar eğlencesi kameralara yansıdı
23:55 İstanbul'da yolcu otobüsü buzlanan yolda yan yattı
23:32 Kar İstanbul'da bastırdı, yollar kapandı! Yerdeki kalınlık giderek artıyor
23:22 Son Dakika: Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki üniversitelere 2 gün ara verildi
22:56 Kar yağdı, balık tezgahları şenlendi
22:49 Bandırma Kent Konseyi sokak hayvanlarını unutmadı
22:45 Şahan Gökbakar'ın küme düşme paylaşımıyla yer yerinden oynadı: TRT'de keyifli olacak
22:28 Son Dakika: İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle motosiklet ve elektrikli scooterlar sonraki duyuruya kadar kullanılamayacak
22:25 Kızının hamile kalmak istememesine sinirlenen kadın, 2 çocuk yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 02:09:27. #1.11#
SON DAKİKA: Ulusal Birlik Partisi sandıktan birinci parti olarak çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement