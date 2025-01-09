Ümit Özdağ: Abdullah Öcalan, İmralı\'dan çıkmayacak (2)

Politika

'PKK'YA AF GETİRİLMESİ DEVLET AKLIYMIŞ'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Karaman programı kapsamında Aktekke Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde kalabalığa seslenen Özdağ, şunları söyledi:

"Türk milletine yönelik yeni ve ahlaksızca bir psikolojik operasyon yapıyorlar. Güya Öcalan denilen katilin serbest bırakılması, PKK'ya af getirilmesi, devlet aklıymış. Sevgili Karamanlılar, büyük Türk milleti, devlet aklı diye bir akıl olsaydı, 15 Temmuz FETÖ'cü darbesi olur muydu? Devlet aklı diye bir akıl olsaydı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait FETÖ'cü casuslar tarafından kullanılan uçaklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalar mıydı? Devlet aklı olsaydı, o casus pilotlar, FETÖ'cüler, kahraman jandarma, polis özel harekat merkezlerini bombalayıp, aslanlarımızı şehit edebilirler miydi? Devlet aklı olsaydı, PKK ilçeleri tek tek işgal ederken seyreder miydi? Devlet aklı olsaydı, o işgal edilen ilçeleri geri almak için 794 şehit vermek zorunda kalır mıydık? Daha bir ay önce TÜSAŞ'ı bastı PKK. Oradaki şehitlerin kanı kurumadan, Abdullah Öcalan'ın nikahından bahsediliyor. Böyle vicdansızlık olur mu?"

Özdağ, PKK'lıların affedildikten sonra belediyelere işe başlayacağını öne sürdü.