Ümit Özdağ'dan İmamoğlu'na Destek - Son Dakika
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Politika

Ümit Özdağ'dan İmamoğlu'na Destek

Ümit Özdağ\'dan İmamoğlu\'na Destek
10.07.2025 15:20
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Ümit Özdağ, İmamoğlu'nun ses ve görüntü yasağına itirazını destekledi ve haklı bir talep olduğunu belirtti.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ataberk KURT/ İSTANBUL, -İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Hala Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sesine ve görüntüsüne ambargo konuluyor. Daha suçu kanıtlanmamış bir insanın sesini ve görüntüsünü nasıl yasaklarsınız. Bu noktada, Ekrem Başkan haklı olarak bir çağrıda bulunuyor ve şu ana kadar uygulanan görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor. Bu çok haklı bir talep" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek üzere sabah saatlerinde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi. Cezaevinde yaklaşık 4 saat kalan Özdağ, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra cezaevinde bulunan Fatih Altaylı, Ali Sukası, Ayşe Barım ve Aykut Erdoğdu ile de görüştüğünü belirterek, "Bugün, benim de 26-27 gün önce tahliye edilmiş olduğum Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda Sayın Ekrem İmamoğlu'nu, Sayın Fatih Altaylı'yı, Sayın Ali Sukas'ı, Sayın Ayşe Barım'ı, Sayın Aykut Erdoğdu'yu ziyaret ettim. Hepsiyle ayrı ayrı görüşme fırsatı buldum. Hem onların görüşlerini aldım, son duruma ilişkin değerlendirmelerini aldım hem de dışarıda, son bir ayda edinmiş olduğum intibaları paylaştım. Onların da sorularını cevaplandırdımö diye konuştu.

'BÖYLE BİR AÇILIMIN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI EN AZINDAN İYİ'

Ümit Özdağ, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun dile getirdiği bir hususu kamuoyuyla da paylaşmak isterim. Biliyorsunuz, Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı bir çağrı yaptı ve Ekrem Bey'in yargılanmasının televizyonlardan naklen yayını konusunda destek verdi. ve Sayın Erdoğan da Meclis'te kendisine bu soru sorulduğu zaman olumlu bir yaklaşım sergiledi. Tabii, bu genel olumsuz sürecin içerisinde böyle bir açılımın gerçekleşmiş olması en azından iyi. Ancak hala Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sesine ve görüntüsüne ambargo konuluyor. Suçlu değil, henüz yargılanma aşamasında ve anayasaya göre herkesin sahip olduğu haklara sahip Ekrem İmamoğlu. ve daha suçu kanıtlanmamış bir insanın sesini ve görüntüsünü nasıl yasaklarsınız" ifadelerini kullandı.

'BU ÇOK HAKLI BİR TALEP'

Özdağ, "Bu noktada, Ekrem Başkan haklı olarak bir çağrıda bulunuyor ve şu ana kadar uygulanan görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor. Bu çok haklı bir talep. Biz de bu talebin kamuoyuna aktarılması ve desteklenmesi konusunda yanında olduğumuzu ifade ediyoruzö diye konuştu. Ziyaretlerine ilişkin diğer notları da ilerleyen günlerde paylaşacağını ifade eden Özdağ, "Diğer görüşmelerimden edinmiş olduğum intibaları da not haline getirdim ve önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğim" dedi.

Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ'dan İmamoğlu'na Destek - Son Dakika

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