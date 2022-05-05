İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki Suriyeli mülteci gerginliği bir hayli sert boyut aldı. Soylu, katıldığı canlı yayında Özdağ hakkında "Hayvandan aşağı biridir" dedi. Özdağ'dan Soylu'ya "Yarın 11'de bakanlıktayım" yanıtı gelirken, Zafer Partisi'nin teşkilatlarına gönderdiği metin ortaya çıktı.
Partinin tüm il ve ilçe başkanlıklarına gönderilen genelgede, Süleyman Soylu'nun açıklamaları "ahlak dışı, ağır tahrik içeren hakaret ve saldırılar" olarak nitelendirilerek "provokatif eylem ve söylemlere karşı dikkatli olunması" istendi.
Genelgede şu ifadelere yer verildi: "Bazı Kamu Görevlileri ve Siyasi Makamlarca Partimize ve Genel Başkanımıza yönelik aleni biçimde gerçek dışı ithamlara dayanan provokatör ahlak dışı, ağır tahrik içeren hakaret ve saldırılar gerçekleştirilmektedir. Partimiz bu konuda 'Suç Duyurusunda' bulunmaktadır. Parti Teşkilatlarımız provokatif eylem ve söylemlere karşı dikkatli olacak ve sükûnetlerini koruyacaklardır. Kişisel ve Parti hesaplarından konusu suç teşkil edecek hiçbir paylaşım kesinlikle yapmayacaktır."
Son Dakika › Politika › Ümit Özdağ'ın Süleyman Soylu ile sert tartışmasından sonra Zafer Partisi'nden tüm teşkilatlara talimat: Sükunetinizi koruyun - Son Dakika