Ümit Özdağ'ın Süleyman Soylu ile sert tartışmasından sonra Zafer Partisi'nden tüm teşkilatlara talimat: Sükunetinizi koruyun - Son Dakika
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Ümit Özdağ'ın Süleyman Soylu ile sert tartışmasından sonra Zafer Partisi'nden tüm teşkilatlara talimat: Sükunetinizi koruyun

05.05.2022 21:29

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili olarak "Hayvandan aşağı biridir" demişti. Bu açıklamalardan sonra Özdağ'dan Soylu'ya "Yarın 11'de İçişleri Bakanlığı'nda olacağım" cevabı geldi. Siyasette gerilimin yükseldiği sırada Zafer Partisi'nden teşkilatlara gönderilen yazıda ise herkesin sükunetli olması istendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki Suriyeli mülteci gerginliği bir hayli sert boyut aldı. Soylu, katıldığı canlı yayında Özdağ hakkında "Hayvandan aşağı biridir" dedi. Özdağ'dan Soylu'ya "Yarın 11'de bakanlıktayım" yanıtı gelirken, Zafer Partisi'nin teşkilatlarına gönderdiği metin ortaya çıktı.

"PROVAKATİF EYLEMLERE KARŞI DİKKATLİ OLUN"

Partinin tüm il ve ilçe başkanlıklarına gönderilen genelgede, Süleyman Soylu'nun açıklamaları "ahlak dışı, ağır tahrik içeren hakaret ve saldırılar" olarak nitelendirilerek "provokatif eylem ve söylemlere karşı dikkatli olunması" istendi.

"SÜKUNETİNİZİ KORUYUN"

Genelgede şu ifadelere yer verildi: "Bazı Kamu Görevlileri ve Siyasi Makamlarca Partimize ve Genel Başkanımıza yönelik aleni biçimde gerçek dışı ithamlara dayanan provokatör ahlak dışı, ağır tahrik içeren hakaret ve saldırılar gerçekleştirilmektedir. Partimiz bu konuda 'Suç Duyurusunda' bulunmaktadır. Parti Teşkilatlarımız provokatif eylem ve söylemlere karşı dikkatli olacak ve sükûnetlerini koruyacaklardır. Kişisel ve Parti hesaplarından konusu suç teşkil edecek hiçbir paylaşım kesinlikle yapmayacaktır."

YORUMLAR
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İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (2) İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (2) CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya: 'Cahil Yönetici Felakettir' CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya: 'Cahil Yönetici Felakettir'

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Son Dakika Politika Ümit Özdağ'ın Süleyman Soylu ile sert tartışmasından sonra Zafer Partisi'nden tüm teşkilatlara talimat: Sükunetinizi koruyun - Son Dakika


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