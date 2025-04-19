Umman Sultanı Putin ile Görüşecek

Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'ın İran-ABD arasındaki nükleer müzakerelerin ardından 22 Nisan Salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gideceği duyuruldu.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere 22 Nisan Salı günü Moskova'ya ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Görüşmede Rusya-Umman iş birliğinin geliştirilmesi, ticaret, ekonomi, finans, yatırım, kültürel ve insani alanlar ile uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konuların ele alınacağı ifade edildi.

Umman, ABD ile İran arasında arabuluculuk yapıyor

İran ve ABD, Tahran'ın nükleer hedefleri konusunda yıllardır devam eden gerginliği çözmek için Umman'ın aracılığında dolaylı olarak görüşmelere başlamıştı. Görüşmenin ilki 12 Nisan Cumartesi günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılmış, iki taraf da görüşmeyi "yapıcı" olarak nitelendirmişti. Görüşmelerin ikinci turu ise 2 saat önce İtalya'nın başkenti Roma'daki Umman Büyükelçiliğinde başladı.

Tarafların beklentileri

İlk ve ikinci tur görüşmeler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor.

İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor. - MOSKOVA