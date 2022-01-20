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Üniversite öğrencilerine sınav haftasında ev yapımı ikram - Son Dakika

Üniversite öğrencilerine sınav haftasında ev yapımı ikram

20.01.2022 11:50
Üniversite öğrencilerine sınav haftasında ev yapımı ikram

AK Parti Düzce Kadın ve Gençlik Kolları ile ÜNİAK topluluğu sınav haftalarında her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ev yapımı ikramlarına devam ediyor.

AK Parti Düzce Kadın ve Gençlik Kolları ile ÜNİAK topluluğu sınav haftalarında her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ev yapımı ikramlarına devam ediyor.

AK Parti Düzce Kadın ile Gençlik Kolları ve ÜNİAK (Üniversite Akil Gençlik Topluluğu) üniversite öğrencilerini final haftasında yalnız bırakmadı. Kadın Kolları tarafından hazırlanan ev yapımı ikramlar Düzce Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde açılan stantta öğrencilere ikram edildi. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk ile Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük elleri ile öğrencilere ikramda bulundular.

Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük, her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, "AK Parti Gençlik ile Kadın Kolları ve ÜNİAK teşkilatı olarak, Düzce Üniversitesi öğrencilerine final sınavları haftasında kadın kollarımızın hazırladığı ev yapımı ikramlarda bulunduk. Düzce Üniversitesi'nde eğitim görmeye gelen öğrencilere her alanda desteğimizi sürdürüyoruz. Ak Parti teşkilatı olarak geleneksel hale getirdiğimiz bu uygulama ile öğrencilerin hem sağlıklı beslenmelerine hem de bütçelerine bir nebze katkı sağlamayı düşündük. Emeği geçen Kadın Kolları Başkanımız Gönül Asuk'a ve Gençlik Kolları yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

Üniversite öğrencilerine sınav haftasında ev yapımı ikram
Üniversite öğrencilerine sınav haftasında ev yapımı ikram

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Üniversite, AK Parti, gençlik, Düzce, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Üniversite öğrencilerine sınav haftasında ev yapımı ikram - Son Dakika


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