Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş: Cumhurbaşkanı adayım "kucaklayıcı" bir tavır takınması sebebiyle Kılıçdaroğlu'dur - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş: Cumhurbaşkanı adayım "kucaklayıcı" bir tavır takınması sebebiyle Kılıçdaroğlu'dur

29.05.2022 16:11

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Aydemir Akbaş, 2023'te yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "kucaklayıcı" bir yapısı olduğunu ifade ettiği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir numaralı adayı olduğunu söyledi.

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte siyaset ve sanat dünyasından Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Muhalefetin kimi aday olarak göstereceği henüz netlik kazanmazken, Yeşilçam'ın ünlü ismi Aydemir Akbaş'tan Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda dikkat çeken açıklamalar geldi.

ADAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU

Aydemir Akbaş, çok önceden Demokrat Partili olduğunu anlattı. Bu seçimlerde kucaklayıcı adaleti savunan bir aday olması gerektiğini ifade eden Akbaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı görmek istediğini söyledi.

AKŞENER'İ BAŞBAKAN OLARAK GÖRMEK İSTİYOR

Akbaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında da açıklamalarda bulundu. Akşener'in "Ben başbakan olacağım" sözlerine göndermede bulunan Akbaş, Akşener'i de başbakan olarak görmek istediğini ifade etti.

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Son Dakika Politika Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş: Cumhurbaşkanı adayım 'kucaklayıcı' bir tavır takınması sebebiyle Kılıçdaroğlu'dur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş: Cumhurbaşkanı adayım "kucaklayıcı" bir tavır takınması sebebiyle Kılıçdaroğlu'dur - Son Dakika
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