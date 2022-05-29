Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş: Cumhurbaşkanı adayım "kucaklayıcı" bir tavır takınması sebebiyle Kılıçdaroğlu'dur

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte siyaset ve sanat dünyasından Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Muhalefetin kimi aday olarak göstereceği henüz netlik kazanmazken, Yeşilçam'ın ünlü ismi Aydemir Akbaş'tan Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda dikkat çeken açıklamalar geldi.

ADAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU

Aydemir Akbaş, çok önceden Demokrat Partili olduğunu anlattı. Bu seçimlerde kucaklayıcı adaleti savunan bir aday olması gerektiğini ifade eden Akbaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı görmek istediğini söyledi.

AKŞENER'İ BAŞBAKAN OLARAK GÖRMEK İSTİYOR

Akbaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında da açıklamalarda bulundu. Akşener'in "Ben başbakan olacağım" sözlerine göndermede bulunan Akbaş, Akşener'i de başbakan olarak görmek istediğini ifade etti.