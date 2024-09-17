Ürdün, İHA Sızma Girişimini Engelledi

Politika

Ürdün ordusu, ülkeye topraklarına girmeye çalışan bir insansız hava aracının (İHA) sızma girişimini engelledi.

Ürdün resmi haber ajansı Petra'nın Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden (JAF) resmi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ülke topraklarına girmeye çalışan bir insansız hava aracının (İHA) sızma girişiminin engellendiği ifade edildi. Kaynağa göre, Güney Askeri Bölgesi'ndeki sınır muhafız personeli, Ürdün sınırını ihlal etmeye çalışan bir İHA tespit etti. Durumun angajman kurallarına göre ele alındığı ve İHA'nın Ürdün toprakları içerisinde düşürüldüğü aktarıldı.

İHA'nın hangi yönden geldiğine dair bir açıklama yapılmadı. - AMMAN