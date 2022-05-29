Vali Akbıyık: "40 yıl aradan sonra ilk defa burada böyle bir şenlik düzenliyoruz" - Son Dakika
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Vali Akbıyık: "40 yıl aradan sonra ilk defa burada böyle bir şenlik düzenliyoruz"

29.05.2022 08:59
Vali Akbıyık: "40 yıl aradan sonra ilk defa burada böyle bir şenlik düzenliyoruz"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaban hayvanlarının en güzel gözlemlenebileceği yerin Hakkari'deki Cilo Dağları bölgesi olduğunu belirterek, "40 yıl aradan sonra ilk defa burada böyle bir şenlik düzenliyoruz" dedi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaban hayvanlarının en güzel gözlemlenebileceği yerin Hakkari'deki Cilo Dağları bölgesi olduğunu belirterek, "40 yıl aradan sonra ilk defa burada böyle bir şenlik düzenliyoruz" dedi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez ve Türkiye'nin değişik üniversitelerinden gelen akademisyenlerle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla 'Milli Park' ilan edilen Cilo ve Sat Dağları Milli Park alanında incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ile YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen 'Yaban Hayvanları Kongresi'nin son gününde Cilo Dağları'ndaki Mergan Yaylası'nda etkinlik gerçekleştirildi. Kıl çadırların kurulduğu bölgede Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu'nca folklor gösterisinin ardından Van'da tedavisi tamamlanan kaya kartalı doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari'deki dağları Alp ve Himalayalar ile kıyasladıklarını ifade ederek, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinesinde birçok üniversiteden bilim insanlarının, bürokratların, yurt dışından katılımcıların Van'daki kongreye katıldığını söyledi. Vali Akbıyık, "Yaban hayvanlarının en güzel gözlemlenebileceği yerin Hakkari Kırıkdağ'daki Cennet Cehennem Vadisi olduğunu düşünmüşler. Biz de onlarla beraber 40 yıl aradan sonra ilk defa burada böyle bir şenlik düzenliyoruz. Tarım ve Orman Bakanımıza, burada bulunanlara ve kongreyi koordine edenlere teşekkür ediyoruz. Hakkari'de hayat var. Gelin, bu hayatı yaşayalım diyoruz" dedi.

DKMP Genel Müdürü İsmail Üzmez ise bölgenin doğa turizmine çok yatkın bir yer olduğunu ve bundan dolayı milli park ilan ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin en son milli park ilan edilen yeri burasıdır. Van'da kongreyi yapınca dedik ki; Türkiye'nin her yerinden gelen bilim adamları, bölge müdürleri, yurt dışından gelen bilim adamlarımız var. Final gezimizi de Hakkari'de yapalım ve Hakkari'ye geldik. Hakkari'yi, buzul göllerini, buzulları, buradaki flora ve faunayı tanıtmak için buradayız. İnşallah Hakkari için iyi bir tanıtım olur. Bundan sonra her geçen yıl buraya gelecek turist sayısının artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan da, kongreye ülkenin her yerinden tüm meslek gruplarından temsilcilerin katıldığını belirtti. Prof. Dr. Aslan, Hakkari'nin uzun zamandır ayak basılmamış yerlerini ve Cilo buzullarını tanıtmak amacıyla bölgeye geldiklerini ifade ederek, "Memleketimizin taşını, toprağını, kuşunu, böceğini korumamız gerekiyor. 'Tabiat, bütün canlıların ortak malıdır' sloganıyla yola çıktık ve devam edeceğiz. Yaban hayvanları demek hayatın devam etmesi demektir. Eğer bir tane hayvan yok olursa bir damar eksilmiş olur. Onun için bütün doğayı ve canlıları korumamız lazım" dedi.

Vali Akbıyık ve Üzmez, davul zurna eşliğinde katılımcılarla birlikte halay çekti. Farklı yörelere ait oyunların sergilendiği ve Azerbaycan'dan gelen akademisyenlerin de kendi oyunlarını oynadıkları program, buzulların bulunduğu alana kadar yapılan yürüyüşle tamamlandı. - HAKKARİ

Vali Akbıyık: 40 yıl aradan sonra ilk defa burada böyle bir şenlik düzenliyoruz
Vali Akbıyık: 40 yıl aradan sonra ilk defa burada böyle bir şenlik düzenliyoruz
Vali Akbıyık: 40 yıl aradan sonra ilk defa burada böyle bir şenlik düzenliyoruz
Vali Akbıyık: 40 yıl aradan sonra ilk defa burada böyle bir şenlik düzenliyoruz
Vali Akbıyık: 40 yıl aradan sonra ilk defa burada böyle bir şenlik düzenliyoruz
Vali Akbıyık: 40 yıl aradan sonra ilk defa burada böyle bir şenlik düzenliyoruz

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Kaynak: İHA

Hakkari, Milli, Tarım, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali Akbıyık: '40 yıl aradan sonra ilk defa burada böyle bir şenlik düzenliyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Akbıyık: "40 yıl aradan sonra ilk defa burada böyle bir şenlik düzenliyoruz" - Son Dakika
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