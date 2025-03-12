Amasya Valisi Önder Bakan, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek incelemede bulundu.
Acil servis ve birimleri dolaşan Vali Bakan, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Volkan Taşova'dan bilgiler aldı.
Bakan, karşılaştığı hastane personeli görme engelli çiftle de sohbet etti. - AMASYA
Son Dakika › Politika › Vali Bakan Hastanede İncelemede Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?