Valilik, Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle ilgili soruşturma izni vermedi - Son Dakika
Üye Girişi

Valilik, Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle ilgili soruşturma izni vermedi

18.04.2022 14:10
Valilik, Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle ilgili soruşturma izni vermedi

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile yemek yediği restorana giriş-çıkış görüntülerinin MOBESE kamerasından alınmadığına hükmederek İl Emniyet Müdürlüğü'nde MOBESE'den sorumlu ilgililer hakkında soruşturma izni vermedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, yoğun kar yağışının yaşandığı 24 Ocak 2022 günü İngiliz Büyükelçi ile yemek yediği restorana giriş ve çıkışını gösteren MOBESE görüntüleriyle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

İmamoğlu'nun katıldığı yemekte mekanın bulunduğu sokağa araçların giriş ve çıkış anlarının Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinin açık sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldığı, MOBESE görüntülerinin görev gereklerine aykırı olarak ve görevin kötüye kullanılması suretiyle hukuka aykırı olarak kaydedildiği, başkalarına verildiği belirtilmişti.

MOBESE'den sorumlu kişiler veya erimişi bulunan kişiler ile görüntüleri paylaşanlardan şikayetçi olunmuştu.

EMNİYET ÖN İNCELEME YAPTI, VALİLİK KARAR VERDİ

Sözcü'nün haberine göre, soruşturma kapsamında görevliler hakkında ileri sürülen iddialarla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı polis başmüfettişlerince inceleme sonucunda 14 Mart 2022 tarihinde ön inceleme raporu düzenledi. Raporu inceleyen İstanbul Valiliği, görüntülerin KGYS kamerasından alınmadığı sonucuna ulaşarak ilgililer hakkında soruşturmaya izin vermedi.

"KİŞİ VE ARAÇ PLAKASI YOK"

15 Mart 2022 tarihli ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzasını taşıyan yazıda, görüntülerin KGYS kamerasından alınmadığı, alındığı var sayılsa dahi kamusal alanda trafikte seyreden araç görüntülerinden ibaret olup belirlenebilir kişi ve araç plakası bulunmadığı için kişisel verilerin elde edilmesi ve özel hayatın gizliliğini ihlal ve kabiliyetine sahip olmadığı belirtildi. Dolayısıyla görevi kötüye kullanma suçunun oluşmadığı kaydedildi.

"BAŞKA KAMERALARDAN ALINMASI MÜMKÜN"

Yazıda, İstanbul'da KGYS dışında belediyeler, resmi veya özel diğer kurum ve kuruluşlar, işyerleri, konutlar, araç kameraları, şahıslarca kullanılabilen video kamera, cep telefonu gibi cihazlar düşünüldüğünde söz konusu görüntülerin KGYS dışında başka teknolojik imkanlar kullanılarak alınabilmesinin mümkün olduğu ifade edildi. Görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan muhabir ve gazete yazarının haber kaynaklarının emniyet personeli olmadığını, kamu görevlisi olmadığını beyan ettikleri aktarıldı.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU OLUŞMADI"

Şikayete konu görüntülerin KGYS kamerasından alındığına ilişkin şikayetçinin iddiası dışında beyan, bilgi, belge bulunmadığından iddianın ispatlanmadığı, görevi kötüye kullanma suçunun oluşmadığı ve haklarında ön inceleme yapılmasını gerektirecek kamu personelinin bulunmadığı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde MOBESE'den sorumlu veya erişimi bulunan ilgililer hakkında soruşturma izni verilmemesine, kararın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve ilgililere tebliğine karar verildi.

İMAMOĞLU İTİRAZ ETTİ: BAŞKA KAMERA YOK

İmamoğlu'nun avukatları karara itiraz etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne sunulmak üzere İstanbul Valiliği'ne gönderilen itiraz başvurusunda eksik inceleme neticesinde verilen ve açıkça hukuka aykırı olan kararın kaldırılması talep edildi. Görüntülerin KGYS kamerasına ait olduğu vurgulanarak "Belediyelerin turizm, trafik gibi değişik amaçlarla kullandığı, kamuya açık yayınlanan görüntü ve kamera sistemlerinin KGYS kameraları ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Olay yerinde ve o açıyı gören İBB'ye, Sarıyer Belediyesi'ne, işyerlerine ait başka bir kamera bulunmamaktadır. Soruşturma konusu görüntülerin alınabileceği bir başka kamera bulunmamaktadır. Görüntülerde görünen kablo, KGYS kamerasının önünden geçen kablodur ve bu da görüntülerin KGYS kamerasından alındığını doğrulamaktadır" denildi.

YORUMLAR
500

Sarıyer Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, MOBESE, İBB, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Valilik, Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle ilgili soruşturma izni vermedi - Son Dakika


Son Dakika
14:10 Valilik, Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle ilgili soruşturma izni vermedi
14:08 YHT ücretlerine yüzde 15 zam! 4 ayda 3. artış
13:59 Zabıt katibi evinde ölü bulundu! Ekipler intihar ihtimali üzerinde duruyor
13:56 Demokrat Partili Uysal'dan 6lı masa zirvesi öncesi liderler turu: İlk olarak Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
13:51 Elon Musk ''Evim yok, arkadaşlarımın odasında kalıyorum" sözleriyle gündem oldu! Haluk Levent, fena ti'ye aldı
13:43 DEVA lideri Babacan'dan 'seçim sonrası' vaadi: Ülkeyi zenginleştireceğiz, tarım hamlesi yapacağız!
13:39 Fatih Erbakan'dan, AK Partili belediyelere tepki: İktidarın görevi bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir
13:27 Maske zorunluluğu kalkacak mı? Karar, Bilim Kurulu'nun çarşamba günü yapılacak toplantısında belli olacak
13:16 Eve giren babanın acı anı! 42 yaşındaki kızını başından vurulmuş halde buldu!
13:14 3 yaşındaki çocuğu eşek ısırdı! Göz kapağı kopan Fatma'ya boynundan alınan doku ile yeni göz kapağı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 14:19:56. #1.12#
SON DAKİKA: Valilik, Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle ilgili soruşturma izni vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement