Van'da işten çıkarılan işçilerin eylemi iki ayını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Van'da işten çıkarılan işçilerin eylemi iki ayını tamamladı

Van'daki belediyelerden çıkarılan işçilerin DEM Partili İpekyolu Belediyesi önündeki eylemi iki ayını tamamladı. İşçiler, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğünde eylemlerini sürdürüyor.

02.07.2024 22:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da işten çıkarılan işçilerin eylemi iki ayını tamamladı

VAN - Van'daki belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçinin DEM Partili İpekyolu Belediyesi önündeki eylemi iki ayını tamamladı.

DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan 1 gün sonra çok sayıda işçinin iş akdine son vermişti. İşten çıkarılan işçiler, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerini 2 aydır sürdürüyor. Belediye önünde devam eden eyleme Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yeşilyurt da katıldı. İşçiler tarafından atılan sloganların ardından bir basın açıklaması yapıldı.

"2 bin 500 insanımız mağdur edildi"

Basın açıklamasını okuyan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, belediyelerden haksız, hukuksuz işten çıkarmalara ve keyfi olarak yapılan sürgün ve baskılara karşı başlatılan haklı eylemlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. Genel Başkan Yardımcısı Ersoy, "Sizler burada var oldukça biz varız, buradayız ve yanınızdayız. Asla vazgeçmeyeceğiz. Eylemimizi, arkadaşlarımız işe geri alınıncaya, baskı ve sürgünlere son verilinceye kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. 31 Mart Yerel Seçimlerinden bugüne, son 3 ay içerisinde, Van Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinde çalışan 800 civarında arkadaşımızın sözde gerekçelerle işine son verilerek ocakları söndürüldü. Aileleriyle birlikte 2 bin 500 insanımız mağdur edildi" dedi.

İş kanuna aykırı olarak VASKİ'de 2 kadının arıtma tesisine gönderildiğini dile getiren Ersoy, "İtfaiye çalışanları hayvan barınağına görevlendirildi. Şube disiplin kurulu başkanımız Erciş'e sürgün edildi. Kaç emekçinin daha görev yeri keyfi olarak değiştirilecek bilinmiyor. İş yerlerinde huzur kalmadı. İşçi-memur herkes tedirginlik içerisindedir. Emekçi arkadaşlarımız rahatsız, aileleri huzursuz, kamuoyu endişeli. Çünkü baskı, mobbing ve zulüm had safhaya çıkmış durumda. Emekçi arkadaşlarımız zorla mesaiye bırakılıyor fakat mesai ücretleri ödenmiyor. Zulüm kartopu gibi büyüyor. Artık tahammül sınırları aşılmış, bıçak kemiğe dayanmıştır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İpekyolu, Van, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Van'da işten çıkarılan işçilerin eylemi iki ayını tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 Yarım asır sonra bir ilk Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti Yarım asır sonra bir ilk! Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti
22:31 Çeyrek finale kalırsak oynayamayacaklar Milli futbolcularımızdan kötü haber Çeyrek finale kalırsak oynayamayacaklar! Milli futbolcularımızdan kötü haber
22:03 Dakika 1 gol 1 Türkiye, Avusturya karşısında 1-0 öne geçti Dakika 1 gol 1! Türkiye, Avusturya karşısında 1-0 öne geçti
20:59 Sürprize izin vermediler A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz
22:49 Vali Gökmen Çiçek’in cesareti ve liderliği Kayseri’de huzuru sağladı Vali Gökmen Çiçek'in cesareti ve liderliği Kayseri'de huzuru sağladı
20:51 Paylaşılan video başını yaktı Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı
20:49 Kayseri’deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın
20:13 Ankara’da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti Ankara'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti
20:12 Neye uğradığını şaşırdı Almanya’da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye sert tepki Neye uğradığını şaşırdı! Almanya'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert tepki
19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:57 Maça saatler kala satır satır yazdılar Avusturya’nın Milli Takım’a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya'nın Milli Takım'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 23:17:25. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da işten çıkarılan işçilerin eylemi iki ayını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement