Van SMMMO'da genel kurul heyecanı - Son Dakika
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Van SMMMO'da genel kurul heyecanı

28.05.2022 16:25
Van SMMMO'da genel kurul heyecanı

Van'da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 24. Olağan Genel Kurulu başladı.

Van'da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 24. Olağan Genel Kurulu başladı.

Van SMMMO'da düzenlenen ve iki gün sürecek olan kurul; divan seçimi ile başladı. Kurulda konuşan mevcut Başkan İbrahim Şahin, özellikle pandemi sürecinde zor günler yaşadıklarını hatırlattı. Şahin, "Gerek ticarette, gerek teknolojide, gerekse muhasebe mesleğinde normal koşullarda 10 - 15 yılda kat edeceğimiz mesafeyi hep birlikte iki yıla sığdırdık. Kolay değildi. Yönetenlerin, meslektaşlarımızın, Türkiye'nin işi kolay değildi. Oda olarak meslek mensuplarımıza pandemi sürecinde nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda genel merkezimizle birlikte hizmet etmeye çalıştık. Müşterilerimize kendi ofislerimizde inanılmaz değerler katmaya devam ettik. Bu süreçte kısa çalışma ödeneği desteği yetmiyormuş gibi Kişisel Veriler Koruma Kanunu, Turizm Beyanı, Geri Kazanım Payı, her türlü elektronik uygulama ile ofislerimizde çalışarak değer oluşturduk. Kısa dönemde başardığımız işler de oldu. Son dönem geçici vergiyi kaldırdık ve mücbir sebep uygulamasını hayata geçirdik. Meslek mensuplarımız için kariyer merkezi oluşturduk, Meslek mensuplarımıza yardımcı olabilmek için güncel duyurular yaptık, zoom üzerinden eğitimlerimize devam ettik" dedi.

Van, Ağrı, Hakkari il defterdarları ile vergi dairesi, SGK ve İş-Kur müdürlerine teşekkür eden Şahin, "Akademik odamıza yakışır bir şekilde genel kurulumuzu tamamlayarak sizlerle birlikte mesleğimize katkı sağlamaya devam etmeye çalışacağız. Oda başkanlığı görevim sürecinde meslektaş ayırımı yapmadan olabildiğince katılımcı bir anlayışla tüm kurullarımızla, oda meclisimizle, komisyonlarımızla hem mesleğimize hem de kamu ve sivil örgütleri ile birlikte kentimize ve meslektaşlarımıza hizmet etmeye çalıştık. Bu duygularla olağan genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurulun birinci günü raporların okunması, yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı aklanması, bütçe önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması ile dilek ve temennilerle sona erdi.

İki liste halinde gidilen kurulda dayanışma grubu adına Yakup Öğrenci, değişim grubu adına ise Vehbi Keleş yarışacak. - VAN

Van SMMMO'da genel kurul heyecanı
Van SMMMO'da genel kurul heyecanı
Van SMMMO'da genel kurul heyecanı

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van ziyaretlerine devam ediyor! Erdoğan'a seslendi: Bu memlekette 'Açlık yok' diyen gelsin görsün CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van ziyaretlerine devam ediyor! Erdoğan'a seslendi: Bu memlekette 'Açlık yok' diyen gelsin görsün Kemal Kılıçdaroğlu Van'da Kemal Kılıçdaroğlu Van'da
Kaynak: İHA

İbrahim Şahin, Türkiye, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Van SMMMO'da genel kurul heyecanı - Son Dakika


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