Van SMMMO'da görev teslimi - Son Dakika
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Van SMMMO'da görev teslimi

03.06.2022 13:36
Van SMMMO'da görev teslimi

Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Mali Müşavir Yakup Örenci, düzenlenen devir teslim töreninde başkanlık görevini İbrahim Şahin'den devraldı.

Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Mali Müşavir Yakup Örenci, düzenlenen devir teslim töreninde başkanlık görevini İbrahim Şahin'den devraldı.

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen Van SMMMO 24. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Mali Müşavir Yakup Örenci, görevi İbrahim Şahin'den devraldı. SMMMO'da düzenlenen devir teslim törenine eski Başkan İbrahim Şahin, yeni Başkan Yakup Örenci ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Van SMMMO Eski Başkanı İbrahim Şahin, başkanlık görevini 8 yıl birlikte çalıştığı yol arkadaşına devretmenin haklı gururunu yaşadığını ifade ederek, "8 yıllık görev süresince tek hedefimiz bütün meslektaşlarımızın sorunlarını gidermek, birlikte hareket etmek, kimseyi ayırt etmeden yönetime ortak etmekti. Bundan da başarıya ulaştığımızı düşünüyorum. Yakup Örenci ve yeni yönetiminin de meslek arkadaşları arasında ayırım yapmadan, birlikte demokratik ve katılımcı bir yönetim sergileyeceklerine inancım tamdır. Bu anlamda kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Van SMMMO Başkanı Yakup Örenci ise eski Başkan Şahin'in odaya değer kattığını belirterek, "Başkanımız gerek kurumsal anlamda gerekse meslektaşlarımızın sorunları anlamında ciddi bir mesafe kat etti ve odaya değer kattı. Biz bunun farkındayız. Bizler de kimseyi ötekileştirmeden odamıza değer katmaya çalışacağız. İbrahim Başkan ve eski yönetim kurulu üyelerine emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Van SMMMO'da görev teslimi
Van SMMMO'da görev teslimi
Van SMMMO'da görev teslimi

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Kaynak: İHA

İbrahim Şahin, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Van SMMMO'da görev teslimi - Son Dakika


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