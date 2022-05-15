Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kocaeli'de söyleşiye katıldı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kocaeli'de söyleşiye katıldı Açıklaması

15.05.2022 19:15
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kocaeli'de söyleşiye katıldı Açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, evet bir aydın.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, evet bir aydın. Kimin aydını? Türk devletine, Türk milletine karşı cephede olan emperyalizmin aydını" dedi.

12. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında Selim Sırrı Paşa Salonu'nda düzenlenen "Aydın ve Kültür" konulu söyleşiye katılan Perinçek, aydın tanımlamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Sınıfını kendisi seçen, tanımlayan, ideoloji inşasında rol alan kişinin aydın" olarak tanımlanabileceğini belirten Perinçek, "Beğenmediğimiz, fikirlerini onaylamadığımız insanlar, bizden olmayanlar da aydındır. Fikirleriyle belli bir sınıfın cephesinde yer alıyor ona katkıda bulunuyorlarsa, siyasi, ideolojik olarak belli bir sınıfın faaliyetinde öncü rollerinde yer alıyorlarsa aydın diyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çeşitli aydın rolleri görüldüğünü dile getiren Perinçek, şunları kaydetti:

"En son kamuoyunun çok meşgul olduğu bir kişi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, evet bir aydın. Belirli bir tavrı ortaya koyuyor, bu tavırda şunları görüyoruz; yaptığı paylaşımda 'Devlet katil değil seri katil.' diyor. Bu bizim onayladığımız bir söylem değil ama Canan Kaftancıoğlu'nun aydın olma özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ne oluyor? Türk devletine karşı olan birinin safındaki bir aydın... Yine aydın. Cumhurbaşkanı'mız için söyleyemeyeceğimiz ithamda bulundu. Terbiye sınırları içinde olmayan tavrı, onun aydın olma özelliğini ortadan kaldırmıyor. Kimin aydını? Türk devletine, Türk milletine karşı cephede olan emperyalizmin aydını."

Doğu Perinçek, bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aydın olduğunu söyledi. Perinçek, "Recep Tayyip Erdoğan bir aydındır. Çünkü bir partinin genel başkanı ve aynı zamanda bir devlet başkanıdır. Politikacılar birer aydındır. Siyasetçilerin hepsi öncü konumdadır. Belli bir kitleyi temsil eden yöneticiler aydındır." diye konuştu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kocaeli'de söyleşiye katıldı Açıklaması
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kocaeli'de söyleşiye katıldı Açıklaması

YORUMLAR
500
Kocaeli Kitap Fuarını ilk gün 92 bin kişi ziyaret etti Kocaeli Kitap Fuarını ilk gün 92 bin kişi ziyaret etti Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Kocaeli İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Kocaeli İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Vatan partisi, Doğu Perinçek, Kocaeli, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kocaeli'de söyleşiye katıldı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye seçim talimatları verdiği iddia edildi! Haziranda meydanlara inecek
18:18 Gaziantep Üniversitesi'nde "soyunma odası" yazısı "giyinme odası" olarak değiştirildi! Sosyal medyada tepkiler arka arkaya geldi
18:16 Etiler'de şaşkınlık yaratan gizem! Yol çökmesiyle ortaya çıkan yeraltı tünelinin çıkışı aranıyor
18:13 Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi
18:12 Şampiyon İstanbul'dan zaferle ayrılıyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti
17:41 Ücretsiz dağıtılan uçurtma, izdiham yarattı! Çocuklar ezildi
17:40 Küme düşen Bursaspor'un eski yıldızı Sercan Yıldırım sosyal medyan tepki gösterdi: Bu hale getirenler utanın!
17:21 Estetikle bambaşka birine dönüşen Mika Raun yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı
17:18 Doğa yürüyüşünde yollarını kaybeden 100 üniversite öğrencisini jandarma kurtardı
16:55 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 19:20:37. #1.13#
SON DAKİKA: Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kocaeli'de söyleşiye katıldı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement