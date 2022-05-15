Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kocaeli'de söyleşiye katıldı Açıklaması - Son Dakika

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, evet bir aydın. Kimin aydını? Türk devletine, Türk milletine karşı cephede olan emperyalizmin aydını" dedi.

12. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında Selim Sırrı Paşa Salonu'nda düzenlenen "Aydın ve Kültür" konulu söyleşiye katılan Perinçek, aydın tanımlamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Sınıfını kendisi seçen, tanımlayan, ideoloji inşasında rol alan kişinin aydın" olarak tanımlanabileceğini belirten Perinçek, "Beğenmediğimiz, fikirlerini onaylamadığımız insanlar, bizden olmayanlar da aydındır. Fikirleriyle belli bir sınıfın cephesinde yer alıyor ona katkıda bulunuyorlarsa, siyasi, ideolojik olarak belli bir sınıfın faaliyetinde öncü rollerinde yer alıyorlarsa aydın diyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çeşitli aydın rolleri görüldüğünü dile getiren Perinçek, şunları kaydetti:

"En son kamuoyunun çok meşgul olduğu bir kişi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, evet bir aydın. Belirli bir tavrı ortaya koyuyor, bu tavırda şunları görüyoruz; yaptığı paylaşımda 'Devlet katil değil seri katil.' diyor. Bu bizim onayladığımız bir söylem değil ama Canan Kaftancıoğlu'nun aydın olma özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ne oluyor? Türk devletine karşı olan birinin safındaki bir aydın... Yine aydın. Cumhurbaşkanı'mız için söyleyemeyeceğimiz ithamda bulundu. Terbiye sınırları içinde olmayan tavrı, onun aydın olma özelliğini ortadan kaldırmıyor. Kimin aydını? Türk devletine, Türk milletine karşı cephede olan emperyalizmin aydını."

Doğu Perinçek, bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aydın olduğunu söyledi. Perinçek, "Recep Tayyip Erdoğan bir aydındır. Çünkü bir partinin genel başkanı ve aynı zamanda bir devlet başkanıdır. Politikacılar birer aydındır. Siyasetçilerin hepsi öncü konumdadır. Belli bir kitleyi temsil eden yöneticiler aydındır." diye konuştu.