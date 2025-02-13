Vatikan'dan Trump'a Tepki

Politika

Vatikan Başbakanı Kardinal Pietro Parolin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelilerin yerinden edilmesine yönelik planına karşı çıkarak, "Filistinliler kendi topraklarında kalmalı" dedi.

Vatikan, ABD'nin Gazzelilerin zorla yerinden edilerek başka ülkelere yerleştirilmesi planına karşı çıktı. Vatikan Başbakanı Kardinal Pietro Parolin, "Filistinliler kendi topraklarında kalmalı" ifadelerini kullanarak, "Bu, kutsal makamın temel noktalarından biridir: tehcir yok" dedi.

Parolin, söz konusu planın Filistinlilerin sınır dışı edilmesinin bölgesel gerginliklere neden olacağı ve Ürdün gibi komşu ülkelerin de buna karşı çıkması nedeniyle "mantıklı olmadığını" belirtti. Parolin, "Bize göre çözüm iki devletli çözümdür" dedi. - VATİKAN