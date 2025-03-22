Witkoff'tan Putin Açıklamaları - Son Dakika
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Politika

Witkoff'tan Putin Açıklamaları

Witkoff\'tan Putin Açıklamaları

Trump'ın temsilcisi Witkoff, Putin'i çatışmaları bitirmeye çalışan bir lider olarak değerlendirdi.

22.03.2025 23:09
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen hafta gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Putin'i kötü bir adam olarak görmüyorum. O, 3 yıldır süren çatışmaları sona erdirmeye çalışan büyük bir lider" dedi.

ABD ile Rusya arasındaki buzlar Donald Trump'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından erimeye başlarken, iki ülke arasındaki ilişkiler olumlu yönde ilerlemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen hafta Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin konuştu. Witkoff birkaç saat süren görüşmelerin yapıcı ve çözüme dayalı olduğunu söyledi. Witkoff, Putin'in kendisine karşı dürüst olduğunu düşündüğünü belirtirken, "Putin'i kötü bir adam olarak görmüyorum. O, 3 yıldır süren çatışmaları sona erdirmeye çalışan büyük bir lider" ifadelerini kullandı.

"Zelenskiy, çok ama çok zor bir durumda ama karşısında nükleer bir ülke var"

Putin'in Trump vurulduğunda yerel kilisesine gidip rahibiyle görüştüğünü ve ABD Başkanı için dua ettiğini kendisine söylediğini aktaran Witkoff, "ABD Başkanı olabilir diye değil, çünkü onunla bir arkadaşlığı vardı ve arkadaşı için dua ediyordu" diye konuştu. Witkoff, Putin'in önde gelen bir Rus sanatçıya Başkan Trump'ın güzel bir portresini yaptırdığını ve kendisinden portreyi Trump'a götürmesini istediğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin önünde zorlu seçimlerin olduğunu söyleyen Witkoff, "Zelenskiy, çok ama çok zor bir durumda ama karşısında nükleer bir ülke var. Bu yüzden de yere serileceğini bilmek zorunda. Şimdi bir anlaşma yapması için en iyi zaman" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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