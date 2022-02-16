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Xi Jinping, tarafları Ukrayna krizinin siyasi çözümüne bağlı kalmaya çağırdı - Son Dakika

Xi Jinping, tarafları Ukrayna krizinin siyasi çözümüne bağlı kalmaya çağırdı

16.02.2022 16:44
Xi Jinping, tarafları Ukrayna krizinin siyasi çözümüne bağlı kalmaya çağırdı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bugün ilgili tarafların Ukrayna krizinin siyasi çözümünün büyük resmine bağlı kalmaları gerektiğini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bugün ilgili tarafların Ukrayna krizinin siyasi çözümünün büyük resmine bağlı kalmaları gerektiğini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüşme yaptı. Görüşmede ikili işbirliği ve Ukrayna durumu gibi konular ele alındı. Xi Jinping görüşmede Çin-AB yatırım anlaşmasının onaylanması ve yürürlüğe girmesi için Çin'in Fransa ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ayrıca ilgili tarafların Normandiya formatı da dahil olmak üzere çok taraflı platformları değerlendirmeleri ve Ukrayna sorununa diyalog ve istişare yoluyla kapsamlı bir çözüm aramaları gerektiğini vurguladı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Ukrayna, Fransa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Xi Jinping, tarafları Ukrayna krizinin siyasi çözümüne bağlı kalmaya çağırdı - Son Dakika


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