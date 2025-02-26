Yahya Çelik'ten CHP'ye Sert Eleştiriler

Politika

AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, "İstanbul'a harcanması gereken kaynaklarla CHP'nin Genel Merkez yönetimine bir nevi darbe yapılmış. Bir ellerinde hançer, bir ellerinde para olduğu iddiasıyla kurultay yapanlar daha aklanmadan bir de ön seçim yapmaya kalkıyorlar." dedi.

Çelik, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nin büyük bir coşkuyla gerçekleştirildiğini belirtti.

AK Parti'nin kendi iradesiyle, sadece milletin sesine kulak vererek yenilenmeyi başarabilen Türkiye'nin tek ve en büyük organizasyonu olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"CHP bir kurultay yaptı, ilk günden beri kamuoyunda tartışılan şaibe iddiaları ayyuka çıktı. Mevcut yönetim bir müddet kulağının üstüne yatıp geçiştirmeye çalıştı ama taraflar süreci adli mercilere taşıdı. 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi kasasından delegelere rüşvet verildiğine' dair korkunç iddialar var. İstanbul'a harcanması gereken kaynaklarla CHP'nin Genel Merkez yönetimine bir nevi darbe yapılmış. Bir ellerinde hançer, bir ellerinde para olduğu iddiasıyla kurultay yapanlar daha aklanmadan bir de ön seçim yapmaya kalkıyorlar."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde aday gösteren milletvekillerine tepki gösteren Çelik, "CHP milletvekilleri belki uzakta oldukları için İstanbullunun yaşadıkları çileyi görmüyor olabilirler. Belki de 2019 yerel seçiminde verilen vaatlerin halen tutulmadığını bilmiyor olabilirler. Burada mesai arkadaşları olarak kendimde sorumluluk hissediyorum." diye konuştu.

Çelik, İmamoğlu'nun bazı vaatlerini sıralayarak bunları yerine getirmediğini de söyledi.