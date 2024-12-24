Yalçın'dan Özgür Özel'e Eleştiri - Son Dakika
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Politika

Yalçın'dan Özgür Özel'e Eleştiri

Semih Yalçın, CHP lideri Özgür Özel'in tutarsız beyanlarını eleştirerek partisini çıkmaza sürüklediğini belirtti.

24.12.2024 13:50
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, " Özgür Özel, CHP'yi siyasi çıkmaza sürüklemektedir. Özel'in çelişkili ve tutarsız beyanları, sağduyu sahibi CHP'liler tarafından da eleştirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin geride bırakılan zamanda büyük bir demokrasi imtihanı vererek devlet müesseselerini sağlam temeller üzerine oturttuğunu, dışarıda da uluslararası ilişkiler ve diplomasisini kurumsallaştırdığını belirtti.

Türkiye'nin 21. yüzyılın gözde ülkesi olduğunu belirten Yalçın, "Bölgenin ve dünyanın geleceğini tehdit eden mevcut karmaşık sorunlar karşısında Türkiye, barış ve istikrar arayışındaki insanlık için ümit kaynağı olarak görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, Türk topraklarının Cumhuriyet öncesi ve sonrasında farklı coğrafyalardan büyük göçler aldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bugünün Türkiye'sini oluşturan güçlü ve sağlam toplum yapısı, ortak kültür coğrafyalarımızdan çeşitli sebeplerle gelen yüz binlerce göçmenin aramıza katılması sonucunda teessüs eden sosyolojik bir halitadır. Bu halita, bin yıllık kardeşlik hukuku ve kader birliği şuuruyla mayalanmıştır. O bakımdan, Türk milletinin hayat ve devlet felsefesinde mülteci düşmanlığı yapmak yoktur. Hem milliyetçilik nutku atmak, hem de dil ve kültür bağlarıyla merbut olduğumuz toplulukların geçici olarak topraklarımıza sığınması karşısında düşmanlık etmek, kabullenilemez bir ilkellik, affedilemez bir cahilliktir. Türk milliyetçileri göçmen karşıtı olamaz. Türk milletini seven, şoven, ırkçı olamaz."

"CHP'li seçmen de rahatsız"

Semih Yalçın, tüm dünya Türkiye'nin bölgesel etki ve gücünü takdir ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidar ve Cumhur İttifakı'nın yarar sağlayacağı endişesiyle gerçekleri inkara yöneldiğini savundu.

Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

" Suriye'de başlayan yeni dönemin getirileri hükümetin ve Cumhur İttifakı'nın artı hanesine yazılır diye Özgür Özel'in ödü kopmaktadır. Özel'in, Türkiye'yi etkin ve kudretli bir global oyuncu haline getiren süreci tersine çevirme, akıntıya kürek çekme gayreti bu yüzdendir. Bunun içindir ki Özel, hem 'Suriye'de İsrail kazandı' diye saçmalamakta hem de mültecilerin bir an önce ülkelerine gönderilmesi gerektiğini savunmaktadır. Özel, CHP'yi siyasi çıkmaza sürüklemektedir. Özel'in çelişkili ve tutarsız beyanları, sağduyu sahibi CHP'liler tarafından da eleştirilmektedir. Özgür Özel ve avanesinin Suriye konusundaki kör politikasından, CHP'li seçmen de rahatsızdır."

Suriyeli sığınmacıların akın akın ülkelerine dönmekte olduğunu belirten Yalçın, yeni Suriye yönetiminin de ilk günden beri vatandaşlarına ülkeye dönmeleri çağrısında bulunduğunu anımsattı.

"MHP, destek vermeye devam edecek"

Semih Yalçın, Türkiye'nin bölgede dengeleri kökünden değiştirdiğini belirtip, Suriye hamlesinin bölgesel olduğu kadar küresel bağlamda da değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin sadece Orta Doğu'da değil, Doğu Akdeniz'den Afrika'ya, Kafkaslardan Balkanlar'a, Asya'dan Avrupa'ya uzanan geniş coğrafyada etkili bir yumuşak güç olarak zuhur ettiğini bildiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Bütün siyasi partilere düşen görev, Türkiye'nin icra ettiği bu küresel işleve katkıda bulunmaktır. MHP, Suriye meselesi başta olmak üzere dış politikada hükümetin attığı bütün müspet adımlara destek vermeye devam edecektir. Özellikle çeşitli kisveler altında Suriye'de faaliyet gösteren bölücü terör örgütü PKK'nın, bu ülkenin toprak bütünlüğü ve Türkiye'nin güvenlik öncelikleri çerçevesinde, kamilen 'paketlenmesi' hususundaki her girişim hararetle teşvik edilecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yalçın'dan Özgür Özel'e Eleştiri - Son Dakika

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