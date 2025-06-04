Yaşar Güler ve Theo Francken Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmeleri kapsamında Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ile bir araya geldi. - BRÜKSEL