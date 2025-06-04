Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmeleri kapsamında Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ile bir araya geldi. - BRÜKSEL
Son Dakika › Politika › Yaşar Güler ve Theo Francken Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?